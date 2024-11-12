Главное — память: Ленобласть готовится к 80-летию Победы

«Постараемся сделать все, чтобы 80-летие Победы ленинградцы встретили по-настоящему душевно. Чтобы каждый житель и гость региона мог прикоснуться к великой истории страны и сохранить память о победителях. Помимо традиционных субботников и акций на мемориалах, дополнительной поддержки ветеранов, планируем свыше полутора сотен мероприятий. План – утвержден. Приступаем к работе», – рассказал Александр Дрозденко.

Основные события включают создание муралов в городах воинской славы, велопробег и другие спортивные старты, исторические квесты, бессмертный полк Ладожской флотилии, перезахоронение жертв Дулага-102, выставку «Десять сталинских ударов».

Также запланированы выступления духовых оркестров в парках, работа онлайн-каталога «Адреса победы» и проекта для всех желающих «Читаем письма». В регионе пройдут акции «Сад памяти», «Свеча памяти» и митинги у мемориалов.