Император, растворившийся в мифах и легендах

Александр Пушкин назвал его «романтическим императором». До сих пор есть поверье, что тень Павла I посещает Гатчинский дворец и парк.

Изучением жизни Павла I давно и увлеченно занимается главный библиотекарь библиотеки им. А.И. Куприна Алёна Александровна Тришина. Она автор статей, прозы, стихов на разные темы, опубликованных в различных изданиях. На ее счету теперь четыре книги о гатчинском императоре.

Свою свежеизданную книгу «Из Гатчины в Петербург!» (стихотворная дилогия) она представила в Гатчине 26 октября в библиотеке №2 «Чудо» (на улице К. Подрядчикова). В книге есть предисловие от автора, 14 стихотворений об Императоре Павле I, фотографии из личного архива Алёны Александровны, послесловие. И приложение – о петербургской Павловской гимназии №209 и о «Золотой книге Санкт-Петербурга».

Как всегда, увлекательный рассказ о работе над книгой, об интересе к теме, о путешествиях на Корфу, Мальту и Родос заворожил слушателей. Хотя Павел I никогда не бывал на этих островах, его с ними связывает история Мальтийского Ордена. Павел был предан идеям чести и благородства, с детства представлял себя «кавалером Мальтийского ордена», девизу которого «Защита Веры и Помощь Бедным и Страждущим» следовал всю жизнь.

Литература об императоре очень противоречива. Но победы адмирала Федора Ушакова при освобождении острова Корфу, посланного туда именно императором Павлом I, бесспорны. И победоносные сражения

1799 годов в Европе Александра Суворова. В некоторых своих стихах Павловского цикла Алёна Александровна создала образ русского рыцаря на троне. Есть в них и традиционно критические высказывания о деятельности Павла. Да, он был разный. И очень одинокий.

В новом сборнике Алёны Тришиной есть стихотворение, посвященное фрейлине Екатерине Нелидовой – щемяще нежное. Она была другом Императора – преданным, искренним и бескорыстным. Император писал ей: «Знайте, что, умирая, я буду думать о Вас».

Есть в сборнике стихи, посвященные Приорату и нашему любимому городу.

Вторая часть книги была написана в год 300-летия Санкт-Петербурга. Алёна Александровна окончила Институт культуры им. Н.К. Крупской. Каждый день на пути к институту ее встречал Михайловский замок, последняя обитель Павла I. А еще у нее есть собственноручно изготовленный альбом, в котором отражены студенческие годы.

Необычно оформление представленной нам новой книги. На обложке авторская фотография памятника Павлу I. При взгляде на нее создается впечатление, что Император уходит в небо:

Куда ты несешься, вечернее небо,

В тревожной вуали своих облаков?

Куда ты несешься, тревожное небо –

На чей откликаешься трепетный зов?

Нашей библиотеке Алёна Тришина подарила новую книгу и свежий номер журнала «Свой» со статьей В. Шамбарова о Павле I «Рыцарь на троне». Приходите почитать!

Ирина Петрова, заведующая библиотекой № 2