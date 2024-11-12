Нельзя терпеть домашнее насилие
Агрессия в семье по отношению к супруге или детям сказывается на благополучии и конкретной ячейки общества, и на будущем каждого из её членов. В последнее время появились возможности действенно и радикально помогать жертвам домашнего насилия.
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Для этого в Ленобласти успешно работают два кризисных отделения – в Волхове и Тихвине, которые могут стать временным домом для женщин с детьми. Здесь им помогут в случае необходимости оформить необходимые документы, найти работу, пройти медицинское и психолого-педагогическое обследование, восстановить душевное равновесие, почувствовать себя защищёнными.
Мы побывали в одном из центров, осмотрели гостеприимный дом. Будем надеяться, что подробности в нашем видео помогут кому-то сделать шаг к безопасной жизни без домашнего насилия.
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
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