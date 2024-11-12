Нельзя терпеть домашнее насилие

Для этого в Ленобласти успешно работают два кризисных отделения – в Волхове и Тихвине, которые могут стать временным домом для женщин с детьми. Здесь им помогут в случае необходимости оформить необходимые документы, найти работу, пройти медицинское и психолого-педагогическое обследование, восстановить душевное равновесие, почувствовать себя защищёнными.

Мы побывали в одном из центров, осмотрели гостеприимный дом. Будем надеяться, что подробности в нашем видео помогут кому-то сделать шаг к безопасной жизни без домашнего насилия.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области