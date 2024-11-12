Ветеранам СВО вручили ключи от автомобилей

Торжественная церемония вручения автомобилей состоялась во дворе филиала фонда «Защитники Отечества» в Гатчине. Как говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев, одной из важнейших задач фонда является помощь ветеранам СВО, получившим тяжелую инвалидность во время боевых действий.

Сергей Галяев напомнил, что предложение о выдаче автомобилей бойцам, потерявшим обе ноги, внесла председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным и правительством Российской Федерации. После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство фонд «Защитники Отечества» получил право закупать транспортные средства.

Автомобили LADA Granta с ручным управлением и автоматической коробкой разработаны «АвтоВАЗом» специально для бойцов, потерявших обе ноги. Для удобства в автомобилях оставлены и педали, так что пользоваться транспортом можно будет и привычным способом. Процесс запускается с помощью рычага, который переключает газ и тормоз.

В Ленинградской области специализированные машины получили пока только два ветерана СВО — Сергей Гришилин из Бокситогорского района и Александр Очеретько из Всеволожского района. Чтобы управлять этими автомобилями, они прошли бесплатное обучение в ДОСААФ, с которым взаимодействует фонд.

Сергей Гришилин получил тяжелое ранение во время боевых действий под Соледаром. Из-за непрекращающегося обстрелов его не могли эвакуировать в течение четырех дней. Врачи были вынуждены провести ампутацию обеих ног с установкой протезов. Боец награжден медалью «За отвагу». Сергей - опытный автомобилист, и переход на ручное управление не стал для него проблемой. Получив ключи, он садится в автомобиль и делает уверенный круг по двору фонда.

Александр Очеретько приехал за автомобилем в Гатчину вместе со своей супругой. Будущие молодожены познакомились при исключительных обстоятельствах - в реанимации военно-медицинской академии им. Кирова. Александр проходил там лечение после тяжелейшего ранения под Лисичанском. Ольга приходила в больницу как волонтер. У Александра большой водительский стаж - почти тридцать лет, так что управление специализированной машиной его также не смущает.

По словам Сергея Галяева, к настоящему времени по всей России ключи от автомобилей со специальным управлением вручены уже 400 ветеранам СВО. Сейчас готовятся документы на вручение автомобилей еще двум ветеранам-ленинградцам. Как считают представители фонда, автомобили помогут нашим воинам быстрее социализироваться и вернуться к полноценной мирной жизни. Они станут отличными помощниками для того, чтобы продолжать обучение, работать, поддерживать семью и решать бытовые проблемы.

Юлия Лысанюк