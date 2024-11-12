Ветеранам СВО вручили ключи от автомобилей
Сегодня, 12 ноября, впервые в Ленинградской области представители фонда «Защитники Отечества» вручили ключи от новеньких белых автомобилей LADA Granta двум ветеранам специальной военной операции, получившим тяжелые ранения при выполнении боевых задач.
Торжественная церемония вручения автомобилей состоялась во дворе филиала фонда «Защитники Отечества» в Гатчине. Как говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев, одной из важнейших задач фонда является помощь ветеранам СВО, получившим тяжелую инвалидность во время боевых действий.
Сергей Галяев напомнил, что предложение о выдаче автомобилей бойцам, потерявшим обе ноги, внесла председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Эта инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным и правительством Российской Федерации. После внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство фонд «Защитники Отечества» получил право закупать транспортные средства.
Автомобили LADA Granta с ручным управлением и автоматической коробкой разработаны «АвтоВАЗом» специально для бойцов, потерявших обе ноги. Для удобства в автомобилях оставлены и педали, так что пользоваться транспортом можно будет и привычным способом. Процесс запускается с помощью рычага, который переключает газ и тормоз.
В Ленинградской области специализированные машины получили пока только два ветерана СВО — Сергей Гришилин из Бокситогорского района и Александр Очеретько из Всеволожского района. Чтобы управлять этими автомобилями, они прошли бесплатное обучение в ДОСААФ, с которым взаимодействует фонд.
Сергей Гришилин получил тяжелое ранение во время боевых действий под Соледаром. Из-за непрекращающегося обстрелов его не могли эвакуировать в течение четырех дней. Врачи были вынуждены провести ампутацию обеих ног с установкой протезов. Боец награжден медалью «За отвагу». Сергей - опытный автомобилист, и переход на ручное управление не стал для него проблемой. Получив ключи, он садится в автомобиль и делает уверенный круг по двору фонда.
Александр Очеретько приехал за автомобилем в Гатчину вместе со своей супругой. Будущие молодожены познакомились при исключительных обстоятельствах - в реанимации военно-медицинской академии им. Кирова. Александр проходил там лечение после тяжелейшего ранения под Лисичанском. Ольга приходила в больницу как волонтер. У Александра большой водительский стаж - почти тридцать лет, так что управление специализированной машиной его также не смущает.
По словам Сергея Галяева, к настоящему времени по всей России ключи от автомобилей со специальным управлением вручены уже 400 ветеранам СВО. Сейчас готовятся документы на вручение автомобилей еще двум ветеранам-ленинградцам. Как считают представители фонда, автомобили помогут нашим воинам быстрее социализироваться и вернуться к полноценной мирной жизни. Они станут отличными помощниками для того, чтобы продолжать обучение, работать, поддерживать семью и решать бытовые проблемы.
Юлия Лысанюк