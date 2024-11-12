«Живое письмо учителя» – детям и взрослым

Живопись и графика, акварели и смешанная техника, керамика и надглазурная роспись, линогравюры и эскизы фресок... На большой выставке в музее города Гатчины можно увидеть почти все жанры изобразительного искусства, которыми должен владеть настоящий художник. Эту экспозицию можно назвать уникальной: это не просто чистое искусство в разных своих ипостасях, а один из самых наглядных способов передачи своих знаний, умений и опыта своим ученикам.

Название выставки «Живое письмо учителя» несет в себе глубокий смысл. В изобразительном искусстве так обозначают живопись (живое письмо). Каждая картина, каждая творческая работа – это «письмо», послание к зрителю, исполненное впечатлений, раздумий, эмоций автора. Но каждое такое «письмо» – еще и живое! Именно так – вживую – происходит общение педагога-художника со своими учениками. На каждом учебном занятии, пленэрной практике, в совместном посещении музеев и выставок совершается важнейшее педагогическое действо – передача художественного опыта, воспитание вкуса и жажды творчества. И так в ДХШ города Гатчины происходит уже целых 50 лет!

Напомним, детская художественная школа была создана в Гатчине в 1974 году – в числе первых художественных школ Ленинградской области. Создателем школы и ее первым бессменным (на протяжении более 30 лет!) директором был Анатолий Петрович Матюк – человек яркий, харизматичный, энергичный. Он был настоящим профессионалом, который буквально притягивал к себе талантливых педагогов и вдохновенных детей.

Среди первых преподавателей живописи в гатчинской «художке» был Владимир Константинович Монахов – яркий самобытный художник, человек очень широких интересов. Более 40 лет здесь работал замечательный, очень вдумчивый и глубокий педагог Виталий Чем-Минович Ким. Преподавателями школы в разное время также были талантливые художники Геннадий Богданов, Елена Киселева, Петр Тулутов, Виктор Каралкин, возглавлявший ДХШ с 2005 по 2015 годы. В школе трудились и продолжают трудиться ее выпускники – С.А. Бекиш, Е.В. Гречухина, В.Г. Кинович, О.В. Кадушкина, А.М. Васильева.

В настоящее время в детской художественной школе города Гатчины трудится и творит целая плеяда талантливых художников. Главная их задача – приобщить детей к миру изобразительного искусства и научить их свободно развивать свои творческие способности.

На выставке «Живое письмо учителя» представлены живопись художников-педагогов Ольги Кадушкиной, Елены Измайловой, Марины Атаманюк, акварели Анатолия Засидкевича, Марины Фазановой, Дарьи Рубцовой, Елизаветы Гречухиной, графика Алексея Михайлова, Елены Айдынян и Ивана Ковшова, линогравюры Анны Васильевой и эскизы фресок Вадима Киновича. В отдельных экспозициях собраны изделия из фарфора с надглазурной росписью Ольги Кадушкиной, керамические композиции и изразцы Антонины Кинович.

Выставка работ преподавателей детской художественной школы города Гатчины «Живое письмо учителя» продлится в музее города Гатчины до 1 декабря.

Юлия Лысанюк