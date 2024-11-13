Первенство по волейболу среди школьников

По итогам предстартовой жеребьевки все команды были распределены по группам, игры в которых проводились по круговой системе. Две команды, занявшие соответственно первое и второе места, становились претендентами на победу. По итогам перекрестных игр был проведен финал соревнований.

Среди команд девушек бронзовым призером стала сборная команда «Микс», серебряными призерами – команда Гатчинской школы № 8 (учитель А.С. Чернов). Победу в Первенстве завоевали спортсменки Рождественской школы (учитель А.В. Иванов).

Среди команд юношей бронзу завоевали представители спортивной школы «Юниор», на втором месте – Гатчинская школа № 7 (учитель О.Л. Буйчик). Победителем Первенства стала команда Гатчинской спортивной школа № 3 (тренер А.В. Иванов).

Лучшими игроками соревнований признаны: Ева Нененкова, Ксения Фетинг, Анастасия Кузнецова, Егор Дорохов, Денис Чепкасов, Арсений Воронцов.

Судейская бригада благодарит участников за достойное поведение, азартную игру и преданность избранному виду спорта. Также хочется отметить учителей физической культуры и тренеров, подготовивших свои команды к соревнованиям. Отдельное спасибо – комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района и администрации ФОК «Арена» за организацию, проведение и обеспечение школьных соревнований.

Татьяна Дозорцева