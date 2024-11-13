Семья Чучуновых. Династия музыкантов
Музыкальная семья Чучуновых известна в Выборге многим.
Рубрики: Общество
Нелли Чучунова преподаёт в музыкальной школе уже 12 лет, а её старшие дети пошли по её стопам и тоже стали педагогами. Музыка в их доме звучала всегда, а старинное пианино, доставшееся в наследство от бабушки, слышало игру нескольких поколений музыкантов. Их семья строится на уважении и самоуважении, и эти качества они стремятся передать своим ученикам.
О музыке, о жизненном выборе и о взаимоотношениях двух поколений музыкантов – в нашем видеосюжете.
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
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