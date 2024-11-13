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Тельмановский рубеж

Поисковики Ленинградской области и всей России открывают неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. Например, в Тосненском районе было обнаружено место ожесточенных боев периода Ленинградской битвы, сравнимое с Невским пятачком и Ораниенбаумским плацдармом. Сохранение исторической памяти - главная патриотическая задача Поискового движения России.

Рубрики:  Общество

Видео Г. Ожегов 

Монтаж О. Бабенков

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области 

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