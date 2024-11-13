Тельмановский рубеж
Поисковики Ленинградской области и всей России открывают неизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. Например, в Тосненском районе было обнаружено место ожесточенных боев периода Ленинградской битвы, сравнимое с Невским пятачком и Ораниенбаумским плацдармом. Сохранение исторической памяти - главная патриотическая задача Поискового движения России.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
Монтаж О. Бабенков
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