Уроки воображения от Андрея Раффа

Андрей Рафф – филолог по образованию, поэт, лауреат премии «Поэт года 2014» в номинации «Детская литература». А еще он - переводчик множества произведений с разных языков мира. В списке переводов Раффа - как взрослые классики, так и знаменитые детские авторы, среди которых - Алан Милн, Роберт Льюис Стивенсон, Райнер Мария Рильке, Льюис Кэрролл, Джеймс Ривз, Кристина Россетти, Иоганн Вольфганг Гёте, Генрих Гейне, Эмили Дикинсон.

Андрей Рафф убежден, что помимо литературного дара детский писатель должен обладать мастерством актера, педагога, психолога и режиссера.

- Сегодня нельзя прийти к детям и просто читать им что-то хорошее, умное, - считает он. - Их важно заинтересовать, ведь если им интересно, они будут и понимать, и читать. Соответственно, надо включить их в действие.

Восемь лет назад Андрей Рафф переехал в Санкт-Петербург из Казани, преподавал в гимназии, а сейчас продолжает работать с детьми из Петербурга и Ленинградской области уже по своим авторским программам. Как он говорит, практически сразу после переезда начал рождаться интересный творческий проект - Театр детских стихов «Зеленая Шляпа».

- В рамках этого проекта я придумываю программы, каждая из которых строится по отдельному сценарию, - рассказал нам Андрей Михайлович. - В каждом сценарии — от восьми до десяти стихов. Это либо мои собственные стихи, либо переводы зарубежных классиков. Для перевода выбираю самые лучшие я произведения и пытаюсь оживить их так, чтобы не было заметно, что это перевод. Иногда включаю в программу также стихотворения отечественных поэтов — например, Маршака или Даниила Хармса.

По словам Андрея Раффа, для интерактивной программы отбираются лучшие, самые игровые произведения, с которыми можно поиграть вместе с детьми. Программы обязательно тематические — по фольклору, по произведениям Р.Л. Стивенсона, А. Милна и других авторов. Каждая программа похожа на маленькую пьесу. Стихи оживают на глазах, а встречи с писателем превращаются в настоящие театрализованные представления. Дети быстро включаются в игру, тут же инсценируя различные стихотворные произведения.

Помимо «стихового» воспитания детей, Андрей Рафф также проводит семинары для педагогов и библиотекарей, рассказывая о своем опыте, о том, что происходит в современной детской литературе, какие есть сложности и как находить новые решения для популяризации семейного чтения.

В Гатчину Андрей Рафф привез программу по произведениям Шела Сильверстайна «Урок воображения», рассчитанную на учеников начальной школы. К приходу ребят уже был готов реквизит — маски, игрушечная мебель и даже… обычные коробки. Особенное внимание привлекали куклы — обаятельный Медведь, симпатичная Баба-Яга.

Как рассказал писатель, для игровых программ специально приобретаются настоящие авторские куклы. Каждая из них выполнена в единственном экземпляре. Изготавливают их студенты Санкт-Петербургской театральной академии. Таким образом, дети знакомятся не только с поэтическим или сказочным творчеством или зарубежной классикой, но и с творчеством молодых мастеров-кукольников. Есть в коллекции Андрея Раффа и настоящие раритеты: так, например, Медведь, которого поэт привез в Гатчину — родом из кукольного театра Сергея Образцова! Как говорит Андрей Михайлович, он снова в работе и дети его просто обожают.

Неудивительно, что Андрей Рафф без особого труда завоевал внимание и доверие гатчинских ребятишек, предложив им на время стать настоящими артистами. Ребята с удовольствием принимали участие в веселых мини-спектаклях по мотивам английского фольклора, все вместе читали и запоминали стихи. А на прощание каждый получил подарок — книжку переводов Андрея Раффа «Урок воображения».

Юлия Лысанюк