Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Сусанинское СП

15.11.2024 с 10:00 до 16:30

п. Семрино, хутор           

 

Пудостьское СП

15.11.2024 с 10:00 до 18:00

д. Большое Рейзино д.31-38, 60-72

 

Большеколпанское СП

15.11.2024 с 09:30 до 17:30

д. Старые Черницы                   

д. Парицы, частично       

д. Вопша      

д. Новые Черницы, КП Финская деревня    

 

Кобринское СП

15.11.2024 с 09:30 до 17:30

п. Высокоключевой        

 