Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 15 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 15 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сусанинское СП
15.11.2024 с 10:00 до 16:30
п. Семрино, хутор
Пудостьское СП
15.11.2024 с 10:00 до 18:00
д. Большое Рейзино д.31-38, 60-72
Большеколпанское СП
15.11.2024 с 09:30 до 17:30
д. Старые Черницы
д. Парицы, частично
д. Вопша
д. Новые Черницы, КП Финская деревня
Кобринское СП
15.11.2024 с 09:30 до 17:30
п. Высокоключевой
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