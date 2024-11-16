Юбилей Семринской школы – 80 лет!

Школа была открыта вскоре после освобождения Гатчинского района от фашистских захватчиков - в 1944 году. Сначала располагалась в свободных домах, а к началу 1968 учебного года в п. Семрино было построено новое здание школы, в котором она находится в настоящее время.

Поздравить коллектив школы с юбилеем пришли почётные гости и многочисленные друзья, среди которых заместитель главы администрации Гатчинского района Павел Иванов, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, выпускник школы, депутат Гатчинского муниципального округа Дмитрий Кононов, и.о. главы администрации Сусанинского поселения Константин Морин, начальник отдела общего и дошкольного образования районного комитета образования Светлана Мельник, председатель Женского совета Сусанинского сельского поселения Ирина Позиненко.

Подарком школе от администрации Гатчинского района стал сертификат на сумму 4,5 млн рублей на укрепление материально-технической базы. Его вручили Павел Иванов и Светлана Мельник. Еще один сертификат на сумму 300 тысяч рублей вручила от депутатов областного парламента Людмила Тептина.

В адрес коллектива школы, который возглавляет Светлана Невзорова, прозвучало много добрых слов и пожеланий. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов - Шахаевой Нины Демьяновны и Вавиловой Елены Владимировны.

Ученики школы порадовали гостей творческими подарками.

Фото Николая Гатко