Ленобласть увеличивает поддержку предпринимательских инициатив
С 1 января 2025 года в Ленобласти безработные при регистрации самозанятости смогут получить единовременную выплату в 70 000 рублей на реализацию своего бизнес-плана или 100 000 рублей – в случае регистрации ИП. Постановление об увеличении выплат подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Рубрики: Бизнес
Ранее объем поддержки предпринимательских инициатив жителей составлял соответственно 50 000 и 70 000 рублей.
Подготовить и запустить бизнес-проект поможет Кадровый центр Ленинградской области, а авторы проектов, прошедших отбор, получат финансовую выплату. В этом году 121 предпринимательская инициатива от безработных жителей получила финансирование.
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