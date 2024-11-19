Ленобласть увеличивает поддержку предпринимательских инициатив

Сегодня на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию областного парламента под председательством Андрея Гардашникова депутаты подробно обсудили проблему несовершенства законодательства в части передачи леса от рубки до нуждающихся в нем потребителей. Решено в ближайшее время подготовить текст соответствующего обращения от Законодательного собрания в федеральные органы власти.