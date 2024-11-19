Учитесь понимать друг друга
Елена МКРТЧЯН окончила школу №14, потом режиссерское отделение колледжа культуры, спортивный факультет университета имени А. С. Пушкина.
Рубрики: Общество
Ее будущий муж приехал в Выборг на работу из Армении да здесь и остался. Цирковое искусство стало основным делом для Елены после того, как её мама увидела выступление девочек цирковой студии на детском празднике. А теперь она сама воспитала троих циркачей в семье и тренирует детей в собственной студии «Созвездие».
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
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