Подавайте заявку – газ сам не придёт!

9 СНТ получат «голубое топливо»

Инженер по надзору за строительством отдела капитального строительства по Гатчинскому району Ольга Кемпи рассказала, какие есть нововведения и как подать заявку на догазификацию.

Как пояснила Ольга Александровна, узнать, входит ли ваш населенный пункт в программу догазификации, можно на сайте единого оператора газификации РФ. Если вы нашли там название своего поселка, можно смело подавать документы на догазификацию. Пакет документов включает: паспорт, СНИЛС, выписки из ЕГРН на земельный участок и на дом, расчет расхода газа, если он превышает семь кубов, а также ситуационный план и согласие на обработку персональных данных.

В связи с последними изменениями под догазификацию подпадают и садоводства – те, которые расположены в границах газифицированных населенных пунктов. На территории Гатчинского округа сейчас девять таких СНТ: «Рошалец», «Мариенбург», «Лесовод», «Таицкий родничок», «Рассвет», СНТ «Южное» массива Коммунар, «Комсомолец», «Руссолово» и «Шанхай».

От садоводов требуется такой же комплект документов, как и от физических лиц – плюс протокол общего собрания садоводческого некоммерческого товарищества, содержащий решение о проведении догазификации. Утвержденную форму такого протокола можно получить в организации «Газпром газораспределение Ленинградская область» на ул. Лейтенанта Шмидта, 16.

В числе вопросов, поступивших во время прямого эфира, был такой: «Планируется ли проведение газа в ДНП «Родник»?

Ответ специалистов касается многих дачников и садоводов: «Пока газификация «Родника» не планируется, поскольку это дачное некоммерческое партнерство находится на землях сельхозназначения и не включено в границу населенного пункта. Вы можете газифицироваться, приняв решение на общем собрании собственников, обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и за счет 100% собственных средств газифицировать свое ДНП».

Важно – подать заявку

Ольга Кемпи подчеркнула, что заявку на догазификацию подавать нужно!

- Многие граждане считают, что в рамках догазификации газ должны подвести к каждому домовладению, независимо от заявки – но это не так! Подводка газопровода осуществляется только после поданной заявки, когда гражданин получает на руки договор, подписанный со стороны «Газпрома», где четко указан срок реализации мероприятий, выдана точка подключения, чтобы собственник начинал прокладку сетей внутри границ участка. Этот договор обязательно нужно подписать, если вы согласны с условиями, и вернуть «Газпрому», после чего начнется проектирование и строительство сети до границ участка, – сказала Ольга Александровна.

Подать заявление на догазификацию можно как через личный кабинет на «Госуслугах», так и обратившись лично в клиентский центр «Газпрома» в Гатчине на ул. Лейтенанта Шмидта, 16. Специалисты подробно объяснят, какие документы необходимо представить.

Кому положена субсидия и сколько?

После подачи заявки на догазификацию в течение 30 дней заявитель должен получить договор. В договоре нужно обратить внимание на условие: заявитель прокладывает сети газопотребления внутри границ земельного участка за свой счет. Однако у жителей Ленобласти есть возможность воспользоваться субсидией по постановлению правительства № 282.

Начальник гатчинского отдела по работе с населением АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Альбина Зеленова рассказала подробнее о программах догазификации и субсидиях и обратилась с просьбой ко всем заявителям проверять свои правоустанавливающие документы:

- Как показывает практика, заявители приносят документы, в которых выписки из ЕГРН не актуальны: квадратура дома не соответствует, межевание земельного участка не проведено… Это важно. Также надо понимать: все, что строится до границ земельного участка, – по программе догазификации, без взимания платы с граждан. Все, что касается работ внутри участка, делается за счет заявителя, и есть несколько вариантов подготовки сетей. Основной и наиболее интересный – с субсидией.

Альбина Андреевна заметила, что каждый второй хочет воспользоваться этой программой, но есть два условия: прописка в Ленинградской области и прописка на объекте газификации, т.е. в газифицируемом доме на момент заключения договора.

С 16 октября 2024 года размер субсидии для льготной категории жителей Ленинградской области составляет 201 тысячу рублей.

В льготную категорию входят пенсионеры, инвалиды и многодетные – непосредственно собственники домовладения. Если раньше льготой могли воспользоваться родственники, то теперь, в связи с изменениями, только сам собственник может подавать заявку как льготник.

Льготная категория вносит авансовый платеж в размере 1000 рублей, не льготная категория – 5000 рублей, и субсидия для не льготной категории составляет 180 тысяч.

- Как показывает практика, субсидия работает, но в субсидию люди не укладываются, и при подписании договора четко фиксируется сумма доплаты, – пояснила Альбина Зеленова. – К сожалению, на данный момент субсидия не покрывает затрат на оборудование газового котла, «Газпром» частично возмещает расходы на приобретение газовой плиты – 9000 рублей и прибора учета газа – 1500 руб-лей. Все, что свыше, оплачивает собственник.

Строительные, проектные работы, прокладку подземного и надземного оборудования с выходом на газоиспользующее оборудование производит газораспределительная организация. На основании заявки на догазификацию после подписания договора в течение одного-двух месяцев делается проект газопровода-ввода до границ участка. Получается точка подключения, так называемая выкопировка из проекта, где прорисована трасса – как будет подходить труба к границам участка.

На основании этой точки подключения можно обратиться в любую лицензированную организацию (в Гатчине таких около 14), которая занимается работами на участке. Проектирование и прокладка трубы делаются за свои средства.

Альбина Зеленова обратила внимание жителей, что в рамках догазификации есть возможность заключения комплексного договора с «Газпромом». Труба до границ участка ведется на бесплатной основе, а работы внутри делаются за деньги. При подготовке проекта договора предоставляются исходные данные и подготавливается расчет платы. Если заявителя все утраивает, заключается договор, и «Газпром газораспределение Ленинградская область» проводит полностью комплекс мероприятий с подводкой трубы до границ и внутри участка.

Срок реализации договора зависит от наличия сетей в населенном пункте: если прокладка газопровода только в перспективе – берется срок из планов-графиков с учетом строительства ввода от распределительной трубы. В среднем, срок проведения работ внутри участка составляет один год с момента заключения договора.

- Сейчас объем работы очень большой, сети строятся, возможность газификации есть, сроки обозримые, – отметила Альбина Андреевна.

Более 13 тысяч заявок

Людмила Нещадим подчеркнула, что для Гатчинского округа вопрос газификации поселков, деревень и отдельных домовладений остается очень актуальным. Из 240 населенных пунктов газифицированы пока не все, дополнительно в программу газификации в прошлом году были включены еще 53 населенных пункта, но до 100% газификации пока далеко.

- Многое зависит от жителей, от их готовности подключаться. На сегодняшний день принято 13756 заявок на догазификацию, из этого количества заключено 8417 конкретных договоров, «Газпром» довел газ до 7362 участков, но только 2650 домов непосредственно подключили газ – это порядка 29% от общего количества домовладений. Почему около 70% домов, участвующих в догазификации, остаются без газа? Наша задача понять индивидуально ситуацию каждого домовладельца.

Людмила Николаевна отметила, что в Ленинградской области сегодня одна из самых высоких в стране субсидий на догазификацию. Глава региона внимательно отслеживает этот процесс, в постановление областного правительства № 282 часто вносятся изменения, исходя из практики и запросов жителей.

- В рамках нашей муниципальной программы мы подумаем о поддержке семей, находящихся в затруднительном материальном положении, в части догазификации, и тогда, надеюсь, процент газифицированных жилых домов в Гатчинском округе возрастет, – резюмировала Людмила Нещадим.

Екатерина Дзюба