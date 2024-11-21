Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Сяськелевское СП
22.11.2024 с 10:00 до 18:00
д. Вытти
Пудостьское СП
22.11.2024 с 09:30 до 17:30
п. Мыза-Ивановка, ул Гатчинская Мельница
д. Большое Рейзино (частично)
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