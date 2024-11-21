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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Сяськелевское СП

22.11.2024 с 10:00 до 18:00

д. Вытти              

 

Пудостьское СП

22.11.2024 с 09:30 до 17:30

п. Мыза-Ивановка, ул Гатчинская Мельница                   

д. Большое Рейзино (частично)