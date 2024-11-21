Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 ноября

Пожилая жительница Гатчины лишилась крупной суммы денег, послушавшись мошенников. Она сама сняла свои сбережения, положила в коробку и вручила аферистам. Для обмана пенсионерки преступники использовали многоходовую комбинацию и даже вызвали ей такси.