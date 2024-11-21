Ленинградцев приглашают на экологический диктант

Ответы на 25 вопросов о заповедных территориях России, Красной книге РФ и экотуризме юные экологи будут давать на уроках в школах Соснового Бора, Зимитиц, Назии, Сланцев, Ивангорода и Пикалево. Открытые, публичные диктанты с приглашением всех желающих пройдут в Киришском Дворце творчества, Лопухинском образовательном центре и Тосненской центральной районной библиотеке.

Полный список площадок и время их работы можно узнать на сайте диктанта ЭКОДИКТАНТ.РУС. Здесь же можно зарегистрировать свою офлайн-площадку для диктанта или пройти онлайн-тестирование. Акция продлится до 8 декабря.

Организаторы проекта: АНО «Равноправие», ООД «Ангел ДетствоХранитель», Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей, Союз энерго-экологической безопасности при поддержке Совета Федерации. Региональный оператор проекта в Ленинградской области – центр дополнительного образования «Ладога».