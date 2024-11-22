К Дню рождения Гатчины – музей Александра Куприна

Гатчинский музей Куприна («КупринЪ ЦентрЪ») занимает часть помещений в муниципальном здании на улице Урицкого, д. 27. Этот небольшой деревянный особняк является объектом культурного наследия.

Официальная регистрация музея состоялась в начале 2023 года.

В этом году частное учреждение культуры «Музей Александра Ивановича Куприна» реализует социальный проект «НАШ Куприн», поддержанный администрацией Гатчинского муниципального района.

В рамках проекта 22 ноября в музее состоялась презентация экспозиции «Куприн в Гатчине». В мероприятии приняли участие руководители Гатчинского округа Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, любители истории и краеведы.

- Очень символично, что сегодня, в день 228-летия города, мы презентуем музей «Всероссийского гатчинского жителя» Александра Ивановича Куприна. Огромная благодарность всем, кто создавал этот музей. Сделаю все, что от меня зависит, чтобы идея была воплощена в достойном формате, и музей здесь прописался на многие-многие годы. Планов очень много, - сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

Как рассказала Людмила Нещадим, в следующем году будет составлена проектно-сметная документация на реставрацию дома внутри и снаружи с благоустройством прилегающей территории, чтобы можно было проводить здесь мероприятия в любое время года.

- Понимая, что это здание - объект культурного наследия, нужно будет обязательно восстановить фасадную часть. Мы уже понимаем, как этот путь проходить. Он не быстрый. Впереди большая работа. Нам нужно очень правильно сформулировать техническое здание. Будем стремиться, чтобы к юбилею области реставрационные работы уже начались. И тогда в центре города появится полноценный музей Александра Куприна - достойный имени великого писателя, который жил и творил в нашем городе, - поделилась планами Людмила Нещадим.

Татьяна Можаева