Количество фейков в Ленинградской области увеличивается

Злоумышленники делают акцент на социальных темах, которые вызывают отклик у большинства населения. Так в этом году сразу по нескольким районам в этом году появились фейки о сносе жилых домов, также жителей пытались вводить в заблуждение по темам экологии и СВО, и пугать похищением новорожденных из медицинских учреждений.

На уровне всей страны фейки приобретают еще больший размах и пытаются раскачивать межнациональные отношения. Именно этот аспект обсудили на форуме «Диалог о фейках 2.0», который состоялся в Москве.

Участники отметили, что в условиях информационной войны важно укреплять межнациональный мир, культуру, согласие и духовно-нравственные ценности. Эксперты пришли к выводу, что за последние два года усилились манипуляции в Интернете, ощутимее всего это сказалось на тематике межнациональных отношений.

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал, что является главным условием для быстрого и качественного реагирования на распространение фейков:

«Мы существуем в беспрецедентных условиях информационного давления, информационной войны, которая ведется с нашей страной по всем фронтам. Для наших неприятелей фейки — это важное направление борьбы с Россией. Они создают ложные смыслы, формулируют у людей чувство неуверенности, панику. В борьбе с ложной информацией во многом являются определяющими степень и скорость реакции. Органы власти должны реагировать незамедлительно».

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов высказал свое мнение о мерах борьбы с опасными для межнациональных отношений инфоповодами:

«Всего с начала работы Ситцентра ФАДН России выявлено 2518 инфоповодов, способных оказать негативное влияние на состояние межнациональных отношений. В 2024 году в Генпрокуратуру направлены материалы о 201 источнике в интернете для ограничения доступа. В этом плане мы активно сотрудничаем с Центрами управления регионами АНО «Диалог Регионы». С ними установлен двухсторонний обмен информацией в круглосуточном режиме. Особенно по наиболее острым ситуациям, в которых необходимо оперативно опровергнуть недостоверную информацию. Результатом этой большой работы стала не только локализация ряда острых ситуаций, но и снижение в текущем году по сравнению с предыдущими общего количества инцидентов».

Как уточнил генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский, нужно производить новый полезный контент для нашего общества:

«По данным Mediascope, россияне тратят на потребление контента только на мобильных устройствах около 4 часов в день, а в интернете в целом — 8,5 часов в сутки. Это средний показатель, многие проводят онлайн намного больше времени. За 10-15 лет существования смартфонов информационный мир невероятно изменился, мы все живем в постоянном контакте с тем или иным контентом, хотим мы того или нет. Именно поэтому так важно поддерживать и продвигать проекты, которые близки нашему обществу и транслируют актуальные для нас ценности, иначе нам обязательно предложат чужие».

О необходимости повышения цифровой грамотности россиян рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин:

«По результатам исследования центра «Вебер», 55% опрошенных россиян сталкивались с фейковыми новостями на тему межнациональных отношений. Они используются как информационное оружие против нашей страны. Необходимо как реагировать на такие угрозы, так и работать проактивно —создавать контент, направленный на укрепление единства нашей страны, повышать цифровую грамотность россиян, чтобы люди определяли попытки манипуляции их мнением».

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