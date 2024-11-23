Енакиево – город шахтёров и металлургов

Но что мы знаем о самом Енакиево? История этого города интересна сама по себе. К тому же она стала отражением истории всего Донбасса, который еще в 1920-е годы начали называть «Промышленным сердцем России».

Даже поверхностное знакомство с историей Енакиево показывает, что с Петербургом и Ленинградской областью его связывает гораздо большее, чем шефство последних двух лет. Петровский металлургический завод – именно так, по имени Петра Великого, называлось главное предприятие, вокруг которого вырос этот город. Среди отцов-основателей Енакиево – талантливый инженер-петербуржец Федор Енакиев, по имени которого назван город. Гатчинцы оценят донбасский период жизни и творчества «Всероссийского гатчинского жителя», писателя Александра Куприна, который оставил бессмертные очерки из жизни шахтеров и металлургов Енакиево еще в конце XIX века.

Интерес к Енакиево подстегнула и личная история автора статьи: семья моей бабушки по матери – родом из Енакиево. Мой прадед был коноводом на одной из енакиевских шахт, один из дедов в свое время служил заместителем директора на знаменитом Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ). И в этой родственной цепочке отразилась эпоха невероятных перемен, которые принесла Октябрьская революции – эпоха, когда последние становились первыми, а первые – последними...

Сухие исторические заметки, энциклопедические статьи или история семьи ценны сами по себе. Но чтобы познакомиться с городом поближе, увидеть его по-настоящему и раскрасить живыми красками, нужно там побывать. С этой целью в октябре 2024 года я отправилась в Енакиево. Познакомиться с городом мне помогли его жители, Наталья и Игорь Нелепа, которые не так давно были гостями Гатчины и Санкт-Петербурга.

Как оказалось, добраться из Донецка до Енакиево общественным транспортом сейчас сложно. Игорь и Наталья забрали меня из Донецка на своей машине, и рассказ о Енакиево начался уже в дороге.

Освоение Дикого поля

Город Енакиево расположен в 30 км к северо-востоку от Донецка (расстояние по трассе – чуть больше 50 километров). Еще несколько сотен лет назад земли будущего Донбасса представляли собой девственную ковыльную степь – так называемое Дикое поле. Степь была малозаселенной, время от времени ее будили воинственные крики кочевников, огнем и мечом выясняющие отношения с соседями.

Уже со времен Петра I царское правительство стало раздавать земли Дикого поля дворянам. Так в пределах нынешнего Енакиева появились земли князя Долгорукова, генерала Раевского. Но освоение и стремительное развитие Донецкого бассейна началось только во второй половине ХIХ века. Оживали безбрежные ковыльные степи, начиналась разработка огромных природных богатств Донецкого края, закладывались угольные шахты.

В 1866 году на Старопетровском чугунолитейном заводе (территория современного Енакиево) впервые в дореволюционной России был получен качественный чугун на минеральном топливе. Это дало толчок развитию всей коксовой металлургии страны.

Интересно, что своим рождением город Енакиево обязан петербуржцу – инженеру-путейцу, действительному статскому советнику Федору Егоровичу Енакиеву (1852–1915). Федор Енакиев окончил Институт инженеров путей сообщения в Петербурге, после чего с 1876 года работал гражданским инженером на Николаевской железной дороге, соединяющей в то время Санкт-Петербург и Москву. Он был членом правления Общества Балтийской железной дороги, а впоследствии – директором Общества. Также Енакиев известен тем, что в 1909-1912 годах, совместно с Л. Бенуа и М. Перетятковичем, разработал проект крупномасштабной реконструкции Санкт-Петербурга, включавший строительство метрополитена. Труд Енакиева «Задачи преобразования Петербурга», изданный в 1912 году, и сегодня изучается российскими градостроителями.

Дорога на ЕМЗ

Неудивительно, что все разговоры об истории и жизни Енакиево начинаются с Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ). На самом деле на ЕМЗ ведут все городские дороги, ведь завод расположился в самом центре Енакиево, точнее, город вырос вокруг него.

Енакиевский металлургический завод – не только главная достопримечательность города, но и гордость его жителей. Он считается одним из старейших промышленных очагов Донбасса и юга России. За свою более чем столетнюю историю ЕМЗ по праву приобрел репутацию новатора в сфере черной металлургии.

Уйдя в коммерческую деятельность, Федор Енакиев обратил внимание на юг Российской империи, точнее на территорию нынешнего Донбасса. Он решил строить здесь завод, тем более что для его работы здесь было всё – большие залежи коксующихся углей и руды, рядом – вода и известняк, а неподалеку уже пролегла железная дорога.

Строительство новых рудников и предприятий во второй половине XIX века требовало рабочих рук и квалифицированных специалистов. Перед глазами Енакиева уже был пример англичанина Джона Юза, который начал осваивать земли на месте будущего Донецка в 1870-х годах. У степной реки Кальмиус британцы построили металлургический завод и начали скупать угольные шахты.

К своему проекту Енакиев привлек бельгийских специалистов. Металлургический завод был основан Русско-Бельгийским металлургическим обществом в июне 1895 года. Сначала построили экспериментальную доменную печь, которая выплавляла чугун и сталь на местном угле. В ноябре 1897 года на новом заводе был уже выплавлен первый чугун. Завод, который получил название в честь Петра I – Петровский, стал одним из крупнейших на юге Российской империи.

В дореволюционный период на ЕМЗ по инициативе первого русского доменщика Михаила Курако была построена самая большая в Европе доменная печь.

Вместе с металлургическим заводом строился и будущий город. Первые коттеджи для инженеров и землянки для рабочих были построены в районе деревни Федоровка. Строительным материалом для них послужил серый донбасский камень. Некоторые из этих старых домов еще можно увидеть в центре Енакиево. Неподалеку от ЕМЗ сохранилось старейшее здание Енакиево – великолепный костел Марии Терезы Калькуттской, построенный в 1900 году для польских переселенцев.

В 1898 году Бахмутское уездное и Екатеринославское губернское земские собрания приняли решение назвать Енакиево местность, где был размещен Петровский завод, рудники и поселки Русско-Бельгийского металлургического общества.

«Молох» Александра Куприна

Почти полгода, с августа по декабрь 1896 года, на строящемся металлургическом заводе работал известный русский писатель Александр Куприн. На Донбасс он приехал в качестве корреспондента от киевских газет, но успел и поработать на заводе — в кузнице и столярной мастерской. Параллельно Куприн делал заметки, легшие в основу его будущих произведений.

Жизнь и тяжелый труд рабочих поселка, который чуть позже назовут Енакиево, стали основой сюжета повести Куприна «Молох», опубликованной в 1896 году в журнале «Русское богатство». Сильное впечатление на писателя произвел спуск в шахту. «Нет, положительно всех ипохондриков, меланхоликов, неврастеников, всех больных детей XIX столетия я советую докторам отправлять на полчаса в глубокие шахты, – писал он. – Поднявшись наверх, эти бедняги, наверно, горячо обрадуются кусочку зеленой травки, освещенной солнцем».

Чуткий Куприн, конечно, не мог обойти тему каторжного труда на дореволюционном заводе. Сотни бельгийских рантье и русских держателей акций наживали многочисленные дивиденды на бесчеловечной эксплуатации енакиевских рабочих. 12-часовым рабочим днем и мизерной заработной платой безжалостный капиталистический «Молох» сокращал их жизнь на одну четверть. На заводе едва ли можно было встретить металлурга старше сорока лет.

Вот что писал Куприн в «Молохе»: «…То и дело голые тела рабочих, высушенные огнем, черные от пропитавшей их угольной пыли, нагибались вниз, причем на их спинах резко выступали все мускулы и все позвонки спинного хребта…То и дело худые цепкие руки набирали полную лопатку угля и затем быстрым, ловким движением всовывали ее в раскрытое пылающее жерло… Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище».

«Коммунистический вексель»

Все изменилось после Октябрьской революции. Вернувшиеся с полей Гражданской вой-ны рабочие начали трудиться уже на благо народа.

У старой проходной ЕМЗ установлен уникальный монумент – памятник трудовой славы «Коммунистический вексель», в котором отразилась одна из ярчайших страниц в биографии как завода, так и города. Он представляет собой скульптуру сталевара за работой. Рядом с ним установлена гранитная плита с высеченным на ней текстом «Коммунистического векселя». История памятника такова.

В 1921 году рабочие Петровского (Енакиевского), Макеевского и Юзовского металлургических заводов выдали руководителю молодого советского государства В.И. Ленину «Коммунистический вексель» – первое коллективное социалистическое обязательство. В этом тексте, написанном на фирменном бланке Петровского завода, говорилось, что металлурги берут на себя обязательство в течение одного года выдать 10 млн пудов черного металла. Металлурги сдержали слово, и досрочно, за 9 месяцев, даже перевыполнили этот план.

Во время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован на Урал. После освобождения Енакиево от немецких войск он был быстро восстановлен и уже 23 декабря 1943 года дал первую плавку чугуна.

За 125 лет существования завода на старейшем предприятии Донбасса сменилось не одно поколение металлургов. Завод все это время был и остается кормильцем для тысяч горожан и их семей. В истории ЕМЗ были взлеты и падения, но за век с четвертью он практически без остановок давал металл, который тут же превращали в рельсы и другую продукцию.

Подсчитано, что рельс, проката, профиля, выпущенных заводом ЕМЗ, начиная с его основания, хватило бы, чтобы протянуть мост от Земли до Луны!

Уже с момента основания на ЕМЗ внедрялись передовые технологии производства. Енакиевские металлурги первыми во всем мире в начале 50-х годов разработали и внедрили новый технологический процесс производства среднеуглеродистой стали, за что были удостоены Государственной премии. Высококачественная продукция предприятия была востребована во многих странах мира.

До начала донбасской войны город Енакиево считался крупным промышленным центром с населением свыше 113 тысяч человек. Но, начиная с 2014 года, ЕМЗ и его работникам снова пришлось несладко. В 2015 году из-за активных боевых действий заводу пришлось остановить работу. Затем к постоянным обстрелам добавилась транспортная блокада, объявленная Украиной в 2017 году. Казалось, ситуация безвыходная, но плечо подставила Россия, и благодаря ее помощи завод смог продолжить производство чугуна и стали.

21 февраля 2022 года произошло знаковое событие – Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик. Пять месяцев спустя ЕМЗ впервые принял участие в международной выставке «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге. В ходе выставки представители ЕМЗ подписали документы с крупным уральским предприятием на поставку продукции в больших объемах для вагоностроения и судостроения.

Город космонавта Берегового

Енакиево славится не только своим металлургическим заводом, но и людьми. Есть среди них те, чьи имена известны всему миру. Детские и юношеские годы провел в этом городе будущий летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель СССР Георгий Береговой (1921-1995). Свою трудовую биографию он начинал на ЕМЗ и именно здесь познакомился с одним из организаторов Енакиевского аэроклуба В.А. Бахтиным, который работал на заводе инженером.

Как известно, в тридцатые годы в Советском Союзе бурно развивалось самолетостроение, повсеместно открывались аэроклубы, развивались все виды авиационного спорта. Организацию клубов возглавил ОСОАВИАХИМ.

В 1933 году в Енакиево тоже появился свой аэроклуб, оснащенный самолетами У-2. Позже самолеты стали приобретать и предприятия, например шахты «Юнком» и «Красный Октябрь». За период существования енакиевского аэроклуба летную подготовку в нем получили около 400 человек. Десять из них стали Героями Советского Союза, среди них и Георгий Тимофеевич Береговой.

Береговой сделал многое для развития и процветания города, и енакиевцы всегда чтили память о своем знаменитом земляке. В городе есть сквер, парк и проспект имени Г.Т. Берегового, облик космонавта воплощен в бронзовом бюсте, построен храм Георгия Победоносца, есть гимназия, носящая имя Берегового.

Памяти космонавта Берегового посвящена огромная экспозиция в музее истории Енакиево. Начало космической коллекции экспонатов положил именно Береговой, он же передал музею и самые интересные космические предметы, которыми гордится музей.

В 1958 и 1959 годах в заводской общественной газете «За металл» работал корреспондентом 23-летний Михаил Пляцковский, будущий поэт-песенник, чье имя вскоре прогремит на весь Советский Союз. Еще один знаменитый уроженец Енакиево – бывший президент Украины Виктор Янукович, который тоже немало сделал для своего родного города.

Ленинградский стандарт

К счастью, война в Донбассе почти не затронула Енакиево напрямую. Военные, как известно, стремятся захватить в первую очередь высоты и другие стратегически важные объекты. Отчасти город спасло то, что он находится в глубокой ложбине, как бы в тылу Горловки, расположенной к западу и на холме. Украинские военные обошли Енакиево стороной, хотя их блокпосты «запирали» город с обеих выездов, по сути, заблокировав его.

Как и все другие города Донбасса, Енакиево испытал на себе восьмилетнюю экономическую блокаду, а в начале СВО на его территорию залетали и снаряды. К тому же на жизни города сказывалось отсутствие каких-либо инвестиций на протяжении 30-летней истории современной Украины. За это время городская инфраструктура пришла в упадок, о чем говорят те же бытовые руины величественных зданий, построенных при Советском Союзе.

В наши дни с Енакиево накрепко подружилась Ленинградская область, ставшая одним из первых регионов, вышедших на помощь городам и поселкам, вернувшимся в Россию. Одним из символов этой дружбы стал пронзительный памятник детям-жертвам войны на Донбассе, выполненный петербургским скульптором С. Харазяном. В июне 2024 года он был установлен у школы искусств в Енакиево, а до этого его можно было увидеть на территории мемориала мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны под Гатчиной. В музее города Енакиево можно увидеть выставку прекрасных видов Ленинградской области, а среди них – знаменитый Приоратский замок в Гатчине.

В Ленинградской области Енакиево называют 19 районом, или еще одним городским округом. Наравне с другими районами 47 региона, город получает поддержку, участвуя, в том числе, в областных адресных программах.

Специалисты Ленинградской области сейчас проводят в городе большой объем работ, причем весь процесс восстановления находится на личном контроле губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Регион восстанавливает сотни инфраструктурных объектов в Енакиево и Углегорске, включая ремонт и оснащение образовательных учреждений, восстановление жилых домов и лифтов в многоэтажках, обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Сейчас Енакиево бесконечно радует новенькими дорогами, построенными за два минувших года, взамен безнадежно убитых (было разрушено около семидесяти процентов полотна). Активно восстанавливается транспортная, коммунальная, образовательная инфраструктура.

Запущены в работу новые очистные сооружения в Карло-Марксово (пригород Енакиево), завершены работы по восстановлению канализационных труб в самом Енакиево. Восстанавливаются электричество, инженерные сети, система отопления. В сотрудничестве с Санкт-Петербургом продолжается работа по обновлению транспортной системы Енакиево. Обновлен городской трамвайный парк, за счет федерального и регионального бюджетов идет ремонт здания трамвайно-троллейбусного депо.

Активная работа ведется на социальных объектах города. Ленинградские специалисты проводят реновацию детских садов и школ: в них восстанавливают отопление, ремонтируют пищеблоки, актовые залы, туалетные комнаты. Подходит к концу восстановление лицея информационных технологий, который был частично разрушен после попадания ракет, запущенных со стороны ВСУ в 2022 году. Постепенно благоустраиваются скверы и общественные пространства для жителей Енакиево. В городе открываются МФЦ.

В октябре губернатор Ленинградской области совершил очередную поездку в Енакиево. Он посетил лицей информационных технологий, интернат, МФЦ, школу мотокросса, провел встречу с военнослужащими и медицинскими работниками. Как рассказал Александр Дрозденко по итогам этой поездки в ДНР, все планы по 2024 году Ленинградская область достойно выполнила. Восстановление Енакиево продолжится и дальше, в 2025-2027 годах.

В планах на 2025 год – ремонт и реконструкция одной из школ, продолжение дорожных ремонтных работ и работ по канализационной сети, а также по водоснабжению.

«Вода и канализация – это острые вопросы в целом для Донецкой Народной Республики, но и здесь мы идем с опережением. И, конечно, продолжим шефство над социальными учреждениями», – отметил губернатор.

Конечно, проблемы в Енакиево есть, и их немало. По-прежнему тяжело с водой, которую дают раз в четыре дня по графику. Прежде вода поступала из реки Северский Донец, теперь – только из резервного водоема, который практически исчерпан. В некоторых районах города воды нет неделями.

Серьезные сложности и с медициной: в Енакиево есть взрослая и детская поликлиники, но не хватает врачей. Большую помощь оказывают медицинские бригады врачей из Ленинградской области. За день ленинградская бригада может принять более двухсот пациентов. Людей с тяжелыми заболеваниями направляют на лечение в Ленинградскую область.

Но жизнь в Енакиево продолжается. Работают детские сады, школы, колледжи, филиалы вузов. Есть в Енакиево и работа, даже кадровый голод наблюдается. Правда зарплаты низкие, что вынуждает людей уезжать из города в поисках лучшей доли.

Но, как уверен губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, город будет жить – потенциал у него огромный. Как он говорил еще в 2022 году, «мы пришли сюда навсегда. Наша задача – через два-три года привес-ти город в хороший ленинградский стандарт». А значит, все будет хорошо!

Юлия Лысанюк