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Кто в Гатчинском районе останется без света 25 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.11.2024 с 09:30 до 17:30

Большеколпанское СП:               

д. Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева, магазин Магнит.

 

25.11.2024 с 09:00 до 17:30

Новосветское СП:

п. Пригородный.

 

 