Кто в Гатчинском районе останется без света 25 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.11.2024 с 09:30 до 17:30
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. Садовая, ул. Казначеева, магазин Магнит.
25.11.2024 с 09:00 до 17:30
Новосветское СП:
п. Пригородный.
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