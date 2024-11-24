Кто в Гатчинском районе останется без света 25 ноября

Город Енакиево часто упоминается в новостях 47-го региона. Ленинградская область взяла шефство над этим городом в ДНР еще весной 2022 года, помогая ему вернуться к мирной жизни. Как говорят сами енакиевцы, перемены за эти два с половиной года разительные. Город вместе с его огромным металлургическим заводом переживал стагнацию на протяжении многих лет, а теперь буквально на глазах оживает.