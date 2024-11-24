С заботой о каждом ребёнке

Какие преимущества даёт регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС или МФЦ Ленобласти?

Регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области — это не только важный юридический шаг, но и возможность получить поддержку и приятные подарки для новоиспечённых родителей.

Эта процедура даёт право на получение регионального материнского капитала – новой меры социальной поддержки семей в Ленинградской области. Родители также получают подарочный комплект для новорождённого, который включает в себя полезные детские вещи и принадлежности. Вместе с комплектом вручается медаль "Родившемуся на земле Ленинградской" — трогательная память о родной земле.

Кроме того, семьи, где родились двойни или тройни, получают дополнительные подарочные наборы в рамках акции «Ленинградская область с заботой».

В чем разница между регистрацией в органах ЗАГС и МФЦ

МФЦ подходит для более простых случаев, таких как регистрация ребёнка, рождённого в браке, или же ребёнка одинокой матери. Органы ЗАГС специализируются как на таких стандартных, так и на более сложных жизненных ситуациях. Если родители не состоят в браке и требуется установить отцовство, или же имеются другие нестандартные обстоятельства, такие как регистрация одновременно с оформлением дополнительных документов, то именно ЗАГС может решить эти вопросы.

– Мы стараемся максимально облегчить процедуру получения первого документа, поэтому в самых больших районах области во Всеволожском роддоме и Перинатальном центре гор Гатчина открыты и успешно функционируют кабинеты ЗАГС, – комментирует начальник Управления ЗАГС Ленобласти Ольга Куликова.

Какие документы нужно собрать для регистрации рождения ребёнка?

1. Медицинское свидетельство о рождении – выдаётся медицинским учреждением, где проходили роды. Если ребенок родился вне медицинского учреждения, потребуется заявление от лица, присутствовавшего при родах.

2. Паспорта заявителя.

3. Документ, подтверждающий регистрацию брака родителей. В случае если родители ребёнка не состоят в зарегистрированном браке, необходимо пройти процедуру установления отцовства.

3. Заявление о регистрации рождения – заполняется родителями непосредственно в ЗАГСе или МФЦ.

Можно ли оформить регистрацию онлайн? Как воспользоваться суперсервисом «Рождение ребенка»?

В режиме онлайн можно воспользоваться порталом «Госуслуги» для подачи заявления через Интернет, либо воспользоваться суперсервисом «Рождение ребенка»

Суперсервис "Рождение ребёнка" действует в Ленобласти с 2021 года. Он значительно упрощает процесс оформления документов и получения льгот при рождении малыша. Эта услуга доступна на портале "Госуслуги" и объединяет сразу несколько этапов, включая регистрацию рождения, оформление материнского капитала и пособий. Благодаря сервису, родители могут выполнить все необходимые действия онлайн, экономя время и силы.

Чтобы зарегистрировать рождение ребёнка через суперсервис, необходимо загрузить медицинское свидетельство о рождении и заполнить заявление на портале. После обработки данных родители получают электронное свидетельство о рождении и возможность выбрать имя для ребёнка. Система также автоматически проверяет права на льготы и предлагает доступные варианты поддержки.

Можно ли указать в свидетельстве о рождении ребёнка место жительства родителей, а не фактическое место рождения?

Да, это возможно. В соответствии с законодательством, при регистрации рождения ребёнка родители могут выбрать, что будет указано в графе «место рождения»: фактическое место, где ребёнок появился на свет, или место жительства одного из родителей. Это особенно удобно для семей, которые проживают в одном регионе, но ребёнок родился в другом, например, в командировке или во время путешествия. Такой выбор делается по заявлению родителей при подаче документов в орган ЗАГС.

Что такое акция «Ленинградская область с заботой» и кому она доступна?

Акция «Ленинградская область с заботой» — это инициатива региона, направленная на поддержку семей, в которых одновременно родились два, три или более детей. В рамках акции родители получают дополнительные подарочные наборы. В набор входят уютные аксессуары, такие как плед, шапочки, пинетки, комбинезоны, выполненные в нейтральных пастельных тонах, подходящих как мальчикам, так и девочкам.

Эта акция, запущенная в 2024 году, действует для всех семей, чей вклад в демографию региона особенно ценен. Комплекты производятся местным предприятием и вручаются каждой семье как комплимент от Ленинградской области. По решению губернатора Александра Дрозденко акция продлена до 2027 года.

Беседовал Илья Бунин

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

За 10 мес 2024 года в Ленобласти зарегистрировано 9938 новорождённых

Мальчики -5222, девочки-4716

Более 9500 получено подарков и медалей

В рамках акции Ленинградская область с заботой 115 семей получили дополнительный подарочный набор

ОТЗЫВ РОДИТЕЛЬНИЦЫ

В мае 2023 года мне удалось воспользоваться Сервисом регистрации рождения малыша непосредственно в отделении ЗАГС в самом Перинатальном центре, где родился мой сын. Это очень удобная и достаточно быстрая процедура.

Записаться можно на определенный день, заранее подав заявку. Приходишь к назначенному времени с документами и тут же выдают свидетельство о рождении. Никаких очередей и все очень доступно. Кроме того, тут же выдадут подарок от Ленинградской области малышу и красивую медаль. Все вещи оказались нужными и полезными в быту.

Мария Воробьева, мама Богдана