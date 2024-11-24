С заботой о каждом ребёнке
Рождение ребенка – это не только радость для всей семьи, но и важный юридический процесс. В Ленинградской области зарегистрировать рождение ребёнка можно через органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) либо многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ). При этом родители получат право сразу на несколько уникальных мер поддержки от 47-го региона. Мы узнали ответы на популярные вопросы об этой процедуре в Управлении ЗАГС Ленобласти.
Какие преимущества даёт регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС или МФЦ Ленобласти?
Регистрация рождения ребёнка в органах ЗАГС или МФЦ Ленинградской области — это не только важный юридический шаг, но и возможность получить поддержку и приятные подарки для новоиспечённых родителей.
Эта процедура даёт право на получение регионального материнского капитала – новой меры социальной поддержки семей в Ленинградской области. Родители также получают подарочный комплект для новорождённого, который включает в себя полезные детские вещи и принадлежности. Вместе с комплектом вручается медаль "Родившемуся на земле Ленинградской" — трогательная память о родной земле.
Кроме того, семьи, где родились двойни или тройни, получают дополнительные подарочные наборы в рамках акции «Ленинградская область с заботой».
В чем разница между регистрацией в органах ЗАГС и МФЦ
МФЦ подходит для более простых случаев, таких как регистрация ребёнка, рождённого в браке, или же ребёнка одинокой матери. Органы ЗАГС специализируются как на таких стандартных, так и на более сложных жизненных ситуациях. Если родители не состоят в браке и требуется установить отцовство, или же имеются другие нестандартные обстоятельства, такие как регистрация одновременно с оформлением дополнительных документов, то именно ЗАГС может решить эти вопросы.
– Мы стараемся максимально облегчить процедуру получения первого документа, поэтому в самых больших районах области во Всеволожском роддоме и Перинатальном центре гор Гатчина открыты и успешно функционируют кабинеты ЗАГС, – комментирует начальник Управления ЗАГС Ленобласти Ольга Куликова.
Какие документы нужно собрать для регистрации рождения ребёнка?
1. Медицинское свидетельство о рождении – выдаётся медицинским учреждением, где проходили роды. Если ребенок родился вне медицинского учреждения, потребуется заявление от лица, присутствовавшего при родах.
2. Паспорта заявителя.
3. Документ, подтверждающий регистрацию брака родителей. В случае если родители ребёнка не состоят в зарегистрированном браке, необходимо пройти процедуру установления отцовства.
3. Заявление о регистрации рождения – заполняется родителями непосредственно в ЗАГСе или МФЦ.
Можно ли оформить регистрацию онлайн? Как воспользоваться суперсервисом «Рождение ребенка»?
В режиме онлайн можно воспользоваться порталом «Госуслуги» для подачи заявления через Интернет, либо воспользоваться суперсервисом «Рождение ребенка»
Суперсервис "Рождение ребёнка" действует в Ленобласти с 2021 года. Он значительно упрощает процесс оформления документов и получения льгот при рождении малыша. Эта услуга доступна на портале "Госуслуги" и объединяет сразу несколько этапов, включая регистрацию рождения, оформление материнского капитала и пособий. Благодаря сервису, родители могут выполнить все необходимые действия онлайн, экономя время и силы.
Чтобы зарегистрировать рождение ребёнка через суперсервис, необходимо загрузить медицинское свидетельство о рождении и заполнить заявление на портале. После обработки данных родители получают электронное свидетельство о рождении и возможность выбрать имя для ребёнка. Система также автоматически проверяет права на льготы и предлагает доступные варианты поддержки.
Можно ли указать в свидетельстве о рождении ребёнка место жительства родителей, а не фактическое место рождения?
Да, это возможно. В соответствии с законодательством, при регистрации рождения ребёнка родители могут выбрать, что будет указано в графе «место рождения»: фактическое место, где ребёнок появился на свет, или место жительства одного из родителей. Это особенно удобно для семей, которые проживают в одном регионе, но ребёнок родился в другом, например, в командировке или во время путешествия. Такой выбор делается по заявлению родителей при подаче документов в орган ЗАГС.
Что такое акция «Ленинградская область с заботой» и кому она доступна?
Акция «Ленинградская область с заботой» — это инициатива региона, направленная на поддержку семей, в которых одновременно родились два, три или более детей. В рамках акции родители получают дополнительные подарочные наборы. В набор входят уютные аксессуары, такие как плед, шапочки, пинетки, комбинезоны, выполненные в нейтральных пастельных тонах, подходящих как мальчикам, так и девочкам.
Эта акция, запущенная в 2024 году, действует для всех семей, чей вклад в демографию региона особенно ценен. Комплекты производятся местным предприятием и вручаются каждой семье как комплимент от Ленинградской области. По решению губернатора Александра Дрозденко акция продлена до 2027 года.
Беседовал Илья Бунин
НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
За 10 мес 2024 года в Ленобласти зарегистрировано 9938 новорождённых
Мальчики -5222, девочки-4716
Более 9500 получено подарков и медалей
В рамках акции Ленинградская область с заботой 115 семей получили дополнительный подарочный набор
ОТЗЫВ РОДИТЕЛЬНИЦЫ
В мае 2023 года мне удалось воспользоваться Сервисом регистрации рождения малыша непосредственно в отделении ЗАГС в самом Перинатальном центре, где родился мой сын. Это очень удобная и достаточно быстрая процедура.
Записаться можно на определенный день, заранее подав заявку. Приходишь к назначенному времени с документами и тут же выдают свидетельство о рождении. Никаких очередей и все очень доступно. Кроме того, тут же выдадут подарок от Ленинградской области малышу и красивую медаль. Все вещи оказались нужными и полезными в быту.
Мария Воробьева, мама Богдана