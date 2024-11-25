Библиотеке имени А.С. Пушкина – 105 лет!

На праздничный вечер, посвященный этому знаменательному событию, собрались друзья и верные читатели, коллеги и единомышленники, почетные гости. Встречали приглашенных и вели праздник директор библиотеки им. А.С. Пушкина, почетный гражданин Гатчинского района Елена Бабий и лауреат международных и российских конкурсов, художественный руководитель «Гатчинской Романсиады» Борис Демин.

Юбилей библиотеки — прекрасный повод вспомнить ее историю, самые яркие события из жизни, людей, которые связали с ней свою судьбу. Это повод задуматься о том, что изменилось за это время, и в каком направлении нужно двигаться дальше.

История библиотеки уходит своими корнями в начало прошлого столетия. За эти годы поменялось не одно поколение, и каждое из них дарило культуре талантливых, самоотверженных людей, настоящих подвижников библиотечного дела.

Страницы истории

О библиотеке с момента основания до сегодняшних дней в этот день рассказывали фотовыставка в фойе и яркие кадры документального фильма. Районная библиотека при Доме просвещения в Гатчине была создана в 1919 году (дом Лазаревского). В 1923 году она получила официальный статус центра для всех библиотек уезда. К 1925 году передвижной фонд уездной центральной библиотеки составлял более 20 тысяч экземпляров.

В 1944 году, после освобождения города от немецких оккупантов, районная библиотека возобновила свою работу. С 1957 по 1974 годы она занимала помещения в здании городского Дома культуры. К этому времени действовали 42 библиотеки-передвижки в отдаленных населенных пунктах, оказывалась методическая помощь сельским библиотекам, профсоюзным и ведомственным библиотекам района. С 1974 по 1994 годы библиотека располагалась в деревянном здании на ул. Чкалова, д.61а.

В 1985 году районная библиотека встала во главе Гатчинской централизованной библиотечной системы. В 1994 году она переехала в новое здание на улице Зверевой, 15а, где находится и по сей день.

В 2002 году руководство библиотекой приняла Елена Леонидовна Бабий, при которой гатчинский «Книжкин дом» обрел новое дыхание. В 2004 году центральной районной библиотеке было присвоено имя А.С. Пушкина. В 2013 году на базе библиотеки состоялось открытие информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал».

За долгие годы существования межпоселенческая центральная районная библиотека

им. А.С. Пушкина стала настоящим центром культуры и образования. Она современна и востребована читателями. Сотрудники библиотеки стараются шагать в ногу со временем, постоянно совершенствуя информационный потенциал и способы работы с ним. В распоряжении библиотеки находится библиобус – передвижной библиотечно-информационный центр, который помогает осуществлять связь с сельскими библиотеками Гатчинского района.

В библиотеке им. А.С. Пушкина ежегодно проводятся научные конференции, посвященные жизни и творчеству Пушкина, духовной культуре, истории славянской письменности. На семинарах встречаются библиотекари, чтобы поделиться опытом и научиться чему-то новому. На базе библиотеки постоянно проходят интересные творческие встречи, в том числе с гостями Международного кинофестиваля «Литература и кино», действует литературное объединение.

Начиная с 2002 года, библиотека им. А.С. Пушкина издает литературно-краеведческий альманах «Оредеж», 21-й выпуск которого презентовали в день 105-летнего юбилея. Это уникальное издание – предмет гордости его создателей, коллектива сотрудников библиотеки и гатчинских авторов. В 2010 году альманах «Оредеж» стал победителем российского конкурса краеведческих периодических изданий фонда Д.С. Лихачева.

Нынешнее поколение библиотекарей – настоящие профессионалы, которые сохраняют лучшие традиции прошлого, смело принимают на вооружение новые современные программы, создают авторские проекты, в совершенстве владеют всеми видами информационных технологий и активно способствуют развитию гражданского общества. Начиная с 2008 года, библиотека им. А.С. Пушкина четырежды становилась победителем конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» Ленинградской области в разных номинациях.

Юбилейный вечер

Юбилейный вечер по традиции сопровождался поздравлениями, цветами и подарками. 105 лет – возраст преодоления и успехов, опыта, мудрости и многочисленных достижений. За этими скупыми словами стоит труд многих работников библиотеки, и главной наградой за него стали добрые слова, сказанные в их адрес.

Искренние поздравления прозвучали от депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских.

- Библиотечное дело на сегодняшний день преобразилось, и библиотека год от года становится все интереснее и современнее, – отметил он. – Мы как депутаты Законодательного собрания уделяем этому особое внимание, так как со слова, книги и знания начинается жизнь любого человека. С этим багажом он проходит через всю свою жизнь. Желаю всему коллективу удачи, здоровья, новых творческих успехов, а мы всегда будем рядом.

От имени руководителей Гатчинского округа сотрудников и гостей библиотеки тепло приветствовала заместитель главы администрации Гатчинского округа Ольга Мясникова. От лица Совета депутатов Гатчинского округа библиотекарей поздравили Галина Паламарчук и Александр Федоров. С теплыми дружескими пожеланиями выступили председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского округа Мария Титова и председатель комитета образования Гатчинского округа Марина Шутова.

Как сообщила Мария Титова, в 2025 году планируется создать централизованную библиотечную систему Гатчинского округа.

- У нас впереди очень много работы, но я уверена, что все сложится, и у нас будет еще не одна «Звезда культуры» Ленинградской области, – отметила она.

Также в этот день вместе с библиотекой им. А.С. Пушкина были заместитель директора Ленинградской областной научной библиотеки Яков Песин и заместитель Ленинградской областной детской библиотеки Светлана Макаренко.

Как дорогого гостя и близкого друга встретили на юбилее президента Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергея Некрасова. Напомним, в 2020 году библиотека стала одним из региональных центров Всероссийского музея Пушкина. Говоря о том, что юбилей библиотеки проходит в один год с 225-летним юбилеем великого поэта, Сергей Михайлович напомнил, что, если бы отец Пушкина не поторопился в Москву, Александр Сергеевич мог бы родиться на Гатчинской земле, в Суйде.

- Но тем не менее все сохраняется, – отметил он. – Библиотека подхватила имя Пушкина и продолжает плодотворно работать в области «Пушкинианы». И нам особенно приятно работать с вами здесь, на пушкинской земле, где жили предки поэта. Мы всегда рядом с вами и всегда готовы к сотрудничеству.

Свои поздравления сотрудникам центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина также принесли гатчинские краеведы, художники, писатели, руководители музеев, журналисты, читатели.

Вечер в честь 105-летнего дня рождения библиотеки им. А.С. Пушкина проходил тепло и душевно. Но по-настоящему красивым и праздничным он стал благодаря выступлениям талантливых артистов, лауреатов международных и российских конкурсов, участников «Гатчинской Романсиады» Дины Каминской, Якова Марра, Анастасии Девотченко, Фу Цзюнь-Цзянь, Бориса Демина, Анны Елисеевой.

Юлия Лысанюк