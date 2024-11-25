«Семья: команда заботы»: итоги года
В ходе реализации медиапроекта «Семья: команда заботы» наши журналисты целый год рассказывали о замечательных семьях, освещали политику государства в отношении семейных вопросов, поднимали острые проблемы.
Рубрики: Общество
За большую работу по популяризации традиционных семейных ценностей наша газета была удостоена специальной награды правительства Ленобласти и регионального управления ЗАГС.
Итоги медиапроекта «Семья: команда заботы» – в нашем видеосюжете.
Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
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