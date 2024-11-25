Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

«Семья: команда заботы»: итоги года

В ходе реализации медиапроекта «Семья: команда заботы» наши журналисты целый год рассказывали о замечательных семьях, освещали политику государства в отношении семейных вопросов, поднимали острые проблемы.

Рубрики:  Общество

За большую работу по популяризации традиционных семейных ценностей наша газета была удостоена специальной награды правительства Ленобласти и регионального управления ЗАГС.

Итоги медиапроекта «Семья: команда заботы» – в нашем видеосюжете.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области