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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Рождественское СП

27.11.24 09:30 до 17:30

п. Дивенский

 

27.11.24 09.00 до 18.00

Сяськелевское СП

Сяськелево, ул. Полевая, Новосёлки,

д. Миккино

 

27.11.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Рощинская, д.1 к. 1.  

            

28.11.2024 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Чехова (ТР Гатчинский); 

ул. 7 Армии, д.22А; 

ул. Рощинская (автостоянка); 

ул. Чехова, д.22 к. 1, 22 к. 2; 

ул. 7-й Армии, д.24; 

ул. Чехова, д.23 (ТЦ).      