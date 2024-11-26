Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 27 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Рождественское СП
27.11.24 09:30 до 17:30
п. Дивенский
27.11.24 09.00 до 18.00
Сяськелевское СП
Сяськелево, ул. Полевая, Новосёлки,
д. Миккино
27.11.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Рощинская, д.1 к. 1.
28.11.2024 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чехова (ТР Гатчинский);
ул. 7 Армии, д.22А;
ул. Рощинская (автостоянка);
ул. Чехова, д.22 к. 1, 22 к. 2;
ул. 7-й Армии, д.24;
ул. Чехова, д.23 (ТЦ).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.