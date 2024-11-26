Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 27 ноября

Правительство Российской Федерации поддержало запрет банкам открывать счета несовершеннолетним (от 14 до 18 лет) без согласия их законных представителей. Принятие законопроекта позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов. Об аргументах за и против этой инициативы в интервью Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО), рассказал руководитель проекта Минфина России «Мои финансы» Михаил Сергейчик.