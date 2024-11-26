О запрете открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей
Правительство Российской Федерации поддержало запрет банкам открывать счета несовершеннолетним (от 14 до 18 лет) без согласия их законных представителей. Принятие законопроекта позволит предотвратить совершение в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов. Об аргументах за и против этой инициативы в интервью Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО), рассказал руководитель проекта Минфина России «Мои финансы» Михаил Сергейчик.
Подростковые карты активно используются мошенниками: злоумышленники путем введения в заблуждение (под видом предложения о работе, помощи по сбору средств на благотворительность и другими предлогами) втягивают несовершеннолетних в групповые преступления. Ребенку предлагается открыть карту и поступаемые на нее денежные средства отправлять дальше по указанным мошенниками реквизитам за небольшое вознаграждение, либо вовсе продать свою банковскую карту. Подобные предложения поступают через мессенджеры и социальные сети в правдоподобных «декорациях» и подросток далеко не всегда понимает последствия такой «подработки».
В настоящее время с 14 лет подросток может открыть банковскую карту/дебетовый счет самостоятельно, однако ряд банков ограничивают такую возможность обязательным присутствием родителя/законного представителя при открытии счета, внесением данных родителя в заявление на открытие счета подростка. Такие внутрибанковские правила используются в том числе для того, чтобы подтвердить осведомленность родителя об открытии ребенком банковского продукта, возможности получения информации о расходовании средств. Однако такие формальные ограничения применяются не везде, поэтому у подростка есть возможность открыть банковский счет (в т.ч. виртуальный карточный) без участия родителей.
С 14 лет подросток может получить не только свою личную банковскую карту (которая не будет привязана к родителю), но и может воспользоваться накопительными продуктами (открыть себе накопительный счет, вклад). Ограничения по операциям и сумма как по карте, так и по вкладам законодательно не установлены – правила диктует финансовая организация, в которой открывается счет. Если ребенок открыл вклад на свое имя, для снятия всей суммы потребуется разрешение родителей. Однако и родители после 14-летия ребенка лишаются полного контроля над его финансами. Они вправе запрашивать в банке выписку со счета ребенка, но снять деньги с его вклада они могут лишь при наличии разрешения органов опеки и попечительства и только в присутствии ребенка. Также после получения паспорта ребенок сможет самостоятельно распоряжаться процентами по вкладу, ранее открытого на его имя родителями/законными представителями.
Кредитование (за исключением образовательных кредитов с господдержкой) до 18 лет недоступно. Инвестирование с 14 лет хоть и разрешено, но без разрешения родителя не осуществимо и на практике проблематично из-за особенностей регулирования сделок с имуществом несовершеннолетних.
Фактически данная инициатива лишь законодательно закрепит более ранние рекомендации Банка России, направленные на защиту несовершеннолетних. Такое ограничение может быть оправданным инструментом противодействия злоумышленникам по втягиванию несовершеннолетних в преступные схемы деятельности. В таких финансовых махинациях страдает прежде всего ребенок. Организаторов мошеннической сети найти удается далеко не всегда, а подросток рискует получить судимость и «черную метку» как дроппер у Банка России и как следствие -лишается ряда возможностей в профессиональном, карьерном развитии.
Среди минусов инициативы – возможные сложности для самозанятых или работающих подростков, которым необходимо иметь свои счета. В проблемных семьях родители могут просто проигнорировать просьбу детей или использовать такие ограничения при манипулировании, чтобы, например, получить часть дохода ребенка. В любом случае речь может идти скорее о единичных случаях, а не о системной проблеме.