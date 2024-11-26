О запрете открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей

Подростковые карты активно используются мошенниками: злоумышленники путем введения в заблуждение (под видом предложения о работе, помощи по сбору средств на благотворительность и другими предлогами) втягивают несовершеннолетних в групповые преступления. Ребенку предлагается открыть карту и поступаемые на нее денежные средства отправлять дальше по указанным мошенниками реквизитам за небольшое вознаграждение, либо вовсе продать свою банковскую карту. Подобные предложения поступают через мессенджеры и социальные сети в правдоподобных «декорациях» и подросток далеко не всегда понимает последствия такой «подработки».

В настоящее время с 14 лет подросток может открыть банковскую карту/дебетовый счет самостоятельно, однако ряд банков ограничивают такую возможность обязательным присутствием родителя/законного представителя при открытии счета, внесением данных родителя в заявление на открытие счета подростка. Такие внутрибанковские правила используются в том числе для того, чтобы подтвердить осведомленность родителя об открытии ребенком банковского продукта, возможности получения информации о расходовании средств. Однако такие формальные ограничения применяются не везде, поэтому у подростка есть возможность открыть банковский счет (в т.ч. виртуальный карточный) без участия родителей.

С 14 лет подросток может получить не только свою личную банковскую карту (которая не будет привязана к родителю), но и может воспользоваться накопительными продуктами (открыть себе накопительный счет, вклад). Ограничения по операциям и сумма как по карте, так и по вкладам законодательно не установлены – правила диктует финансовая организация, в которой открывается счет. Если ребенок открыл вклад на свое имя, для снятия всей суммы потребуется разрешение родителей. Однако и родители после 14-летия ребенка лишаются полного контроля над его финансами. Они вправе запрашивать в банке выписку со счета ребенка, но снять деньги с его вклада они могут лишь при наличии разрешения органов опеки и попечительства и только в присутствии ребенка. Также после получения паспорта ребенок сможет самостоятельно распоряжаться процентами по вкладу, ранее открытого на его имя родителями/законными представителями.

Кредитование (за исключением образовательных кредитов с господдержкой) до 18 лет недоступно. Инвестирование с 14 лет хоть и разрешено, но без разрешения родителя не осуществимо и на практике проблематично из-за особенностей регулирования сделок с имуществом несовершеннолетних.

Фактически данная инициатива лишь законодательно закрепит более ранние рекомендации Банка России, направленные на защиту несовершеннолетних. Такое ограничение может быть оправданным инструментом противодействия злоумышленникам по втягиванию несовершеннолетних в преступные схемы деятельности. В таких финансовых махинациях страдает прежде всего ребенок. Организаторов мошеннической сети найти удается далеко не всегда, а подросток рискует получить судимость и «черную метку» как дроппер у Банка России и как следствие -лишается ряда возможностей в профессиональном, карьерном развитии.

Среди минусов инициативы – возможные сложности для самозанятых или работающих подростков, которым необходимо иметь свои счета. В проблемных семьях родители могут просто проигнорировать просьбу детей или использовать такие ограничения при манипулировании, чтобы, например, получить часть дохода ребенка. В любом случае речь может идти скорее о единичных случаях, а не о системной проблеме.