В Гатчинском округе появится Музей геноцида мирных жителей СССР

25 и 26 ноября в Санкт-Петербурге Национальный центр исторической памяти при Президенте Российской Федерации проводит Международный научно-практический форум «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти». Его участники — государственные и общественные деятели, юристы, историки, архивисты, представители поискового движения, деятели культуры и искусства.

«Проект «Без срока давности» стал по-настоящему народным. В Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась масштабная интерактивная выставка-форум. Пронзительные семейные архивы об историях и судьбах тех, кто погиб за нашу страну, документы о нацистских преступлениях, летопись войны.

На форуме договорились с Национальным центром исторической памяти при Президенте России создать на территории мемориального комплекса в Зайцево общественный центр с музеем геноцида мирных жителей СССР. Часть расходов регион возьмет на себя. Чтобы работа шла системно, подписали с руководителем центра Еленой Малышевой соглашение о сотрудничестве», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АНО «Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ» подразумевает создание общественного центра, на базе которого будет открыт музей геноцида мирных граждан СССР, пострадавших от рук нацистов. Концепцию Центра область разработает совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ. После чего будет объявлен конкурс на лучший проект Центра. Победитель конкурса получит финансирование из бюджета Ленинградской области на создание профессионального проекта, который должен пройти экспертизу, после экспертизы начнется строительство. Планируется, что Центр начнет работу через 3 года.