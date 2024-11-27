28 ноября в Гатчине - ремонт теплотрассы на Чкалова
МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают о проведении ремонта теплотрассы 28 ноября 2024 года с 8 утра до окончания работ. В этот период будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 30 к.1, д. 30 к.2, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 47.
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