Кубок главы администрации по плаванию
В Районной спортивной школе «Юность» 22 ноября прошло традиционное Первенство школы по плаванию на Кубок главы администрации Вырицкого городского поселения.
Соревнования открыл и.о. главы администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко. Он поздравил юных спортсменов с дебютом и пожелал удачи всем участникам.
В соревнованиях приняли участие 149 спортсменов, которые соревновались в шести возрастных категориях (начиная с 2017 года рождения). Специальный зачет был предусмотрен для детей с ОВЗ.
Абсолютными чемпионами соревнований стали Максим Страшевский (тренер Н.В. Григорьева) и Софья Мухтулова (тренер Г.Н. Абросимова).
Лучшие результаты в своих возрастных категориях показали: Анастасия Смирнова и Александр Тучков, Елизавета Маришина и Игорь Алексеев, Ксения Беседина и Алексей Загвоздкин, Анастасия Логинова и Евгений Ларионов, Софья Мухтулова и Мирон Ильин, Майла Погожая и Максим Страшевский, София Андрюшина и Терентий Исиляев.
В церемонии награждения приняли участие заместитель главы администрации Вырицкой администрации Ирина Герасемчук и начальник социального отдела Светлана Степанова. Они вручили победителям и призерам медали и сладкие призы.