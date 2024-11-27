Кубок главы администрации по плаванию

Соревнования открыл и.о. главы администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко. Он поздравил юных спортсменов с дебютом и пожелал удачи всем участникам.

В соревнованиях приняли участие 149 спортсменов, которые соревновались в шести возрастных категориях (начиная с 2017 года рождения). Специальный зачет был предусмотрен для детей с ОВЗ.

Абсолютными чемпионами соревнований стали Максим Страшевский (тренер Н.В. Григорьева) и Софья Мухтулова (тренер Г.Н. Абросимова).

Лучшие результаты в своих возрастных категориях показали: Анастасия Смирнова и Александр Тучков, Елизавета Маришина и Игорь Алексеев, Ксения Беседина и Алексей Загвоздкин, Анастасия Логинова и Евгений Ларионов, Софья Мухтулова и Мирон Ильин, Майла Погожая и Максим Страшевский, София Андрюшина и Терентий Исиляев.

В церемонии награждения приняли участие заместитель главы администрации Вырицкой администрации Ирина Герасемчук и начальник социального отдела Светлана Степанова. Они вручили победителям и призерам медали и сладкие призы.