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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Веревское СП

29.11.2024 с 09:30 до 18:00

Д. Романовка (СНТ Ручеек)      

 

Пудостьское СП

29.11.2024 с 09:30 до 17:30

д. Кямяря            

 

Сяськелевское СП

29.11.2024 с 09:00 до 17:30

д. Сяськелево, ул. Новоселки

д. Миккино

д. Сяськелево, ул. Малое Сяськелево 

 

Новосветское СП

29.11.2024 с 09:00 до 17:30

п. Новый Свет (промзона)        