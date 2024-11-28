Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Веревское СП
29.11.2024 с 09:30 до 18:00
Д. Романовка (СНТ Ручеек)
Пудостьское СП
29.11.2024 с 09:30 до 17:30
д. Кямяря
Сяськелевское СП
29.11.2024 с 09:00 до 17:30
д. Сяськелево, ул. Новоселки
д. Миккино
д. Сяськелево, ул. Малое Сяськелево
Новосветское СП
29.11.2024 с 09:00 до 17:30
п. Новый Свет (промзона)
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