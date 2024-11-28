Открытость и неравнодушие
Забота о старшем поколении и о тех, кто прошел самые сложные периоды истории нашей страны, - залог правильного и патриотического воспитания молодежи. В Ленинградском областном доме-интернате ветеранов войны и труда в Сланцах с самого первого дня его образования идет круглосуточная работа по предоставлению необходимых услуг для достойной жизни подопечных. Об этой важнейшей задаче общества расскажет директор дома-интерната Александр Невский.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
Монтаж О. Бабенков
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