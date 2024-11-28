Открытость и неравнодушие

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф подписали сегодня два соглашения: о создании на базе Гатчинского государственного университета кампуса школы цифровых технологий от Сбера и о внедрении Единой карты ленинградца.