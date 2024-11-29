Ленобласть наградила лучших волонтеров

Гостей форума приветствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и председатель комитета по молодежной политике Марина Григорьева.

- Добровольчество – это прежде всего деятельность от души. И я уверен, что все присутствующие в зале, вне зависимости от того получает ли он награду или нет, занимается волонтерством от души. Эта деятельность, которая совершается искренне и от чистого сердца, дает возможность людям уверенно смотреть в будущее, - сказал Владимир Цой.

Диана Сухоцкая и Полина Усикова удостоены благодарности Президента РФ за значимый вклад в подготовку и проведение выборов главы государства.

Благодарность губернатора Ленобласти вручена Сергею Иващенко, возглавляющему «Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области».

Знаки отличия Ленобласти «За вклад в развитие добровольческого движения» вручены 10 волонтерам:

— экоактивисту Дмитрию Бандурину,

— Ивану Бельскому, известному своими патриотическими инициативами,

— Евгению Войтову, Елене Ивановой и Екатерине Смирновой, работающими в области патриотического воспитания,

— швее Ольге Карболай,

— Яне Колимбет, специализирующейся на социальном добровольчестве,

— Алине Кукушкиной, работающей с трудными подростками,

— общественнице Александре Лосевой,

— руководителю благотворительного фонда Тимуру Полуэктову.

Дипломом призера регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ награждены 6 человек, а благодарственными письмами от Ассоциации волонтерских центров за значимый вклад в развитие федеральной повестки - 10 человек. Еще 7 волонтеров были отмечены за значимый вклад в волонтерское сопровождение встречи детей из г. Енакиево Донецкой Народной Республики, Белгородской и Курской областей.

Фото организаторов форума