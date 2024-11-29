Наши ценности
О любви к своей стране, заботе о старшем поколении, достойном воспитании молодежи и многом другом "Восточному берегу" в развернутом интервью рассказывает Александр Невский - директор Ленинградского областного дома-интерната ветеранов войны и труда в Сланцах.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
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