Смертельное ДТП на переезде под Сиверской
27 ноября произошло столкновение автомобиля с электропоездом на переезде между станциями Сиверская и Строганово в Гатчинском районе.
Рубрики: Происшествия
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленинградской области
По предварительным данным, вечером 27 ноября водитель автомобиля выехал на переезд на запрещающий сигнал перед приближающимся электропоездом.
Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура
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