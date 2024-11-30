Изучать, помнить, гордиться

Если попробовать выделить главные черты в характере нашего сегодняшнего героя – полковника запаса, заслуженного военного летчика России Николая Максимовича Савченко, – то какую из них можно поставить на первое место? Любой человек многогранен, сложен, разом не охватишь. Тем не менее в случае с Николаем Максимовичем одно качество сразу бросается в глаза, остается в памяти – исключительная скромность.