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Изучать, помнить, гордиться

Реконструкция - это живая история, показывающая молодому поколению , что такое патриотизм и воинская доблесть русского солдата. "Восточный берег" представляет интервью с председателем оргкомитета серии военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг" Павлом Желтовым, который уже много лет рассказывает жителям Ленинградской области, Санкт-Петербурга и гостям региона об известных и забытых страницах истории Ленинградской битвы.

Рубрики:  Общество

Видео Г. Ожегов

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области 

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