Изучать, помнить, гордиться
Реконструкция - это живая история, показывающая молодому поколению , что такое патриотизм и воинская доблесть русского солдата. "Восточный берег" представляет интервью с председателем оргкомитета серии военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг" Павлом Желтовым, который уже много лет рассказывает жителям Ленинградской области, Санкт-Петербурга и гостям региона об известных и забытых страницах истории Ленинградской битвы.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
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