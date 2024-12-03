Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.12.24 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Ракитино,
п. Новинка,
д. Чаща,
п. Чаща,
СНТ «Новинка».
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