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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 4 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 4 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.12.24 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Ракитино,

п. Новинка,

д. Чаща,

п. Чаща,

СНТ «Новинка».

 