Гатчинские гимнастки на «Кубке Губернатора Калужской области»
С 26 ноября по 1 декабря в городе Обнинске прошли Всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Калужской области» по спортивной гимнастике. Их участницами стали и воспитанники Гатчинской спортивной школы № 1.
Рубрики: Спорт
В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 23 регионов России, а также из Республики Беларусь и Монголии.
Гатчину представляли Злата Осокина, Алёна Ветрова, Злата Амосова, Элина Селюжина, Станислава Лёвина и Анна Глухова – воспитанницы отделения спортивной гимнастики Гатчинской спортшколы № 1.
Девочки выступили достойно, а две из них вернулись с наградами. Злата Осокина стала чемпионкой в упражнениях на брусьях и заняла 2-е место в опорном прыжке. Анна Глухова заняла 1 место в вольных упражнениях.
Поздравляем наших гимнасток и желаем им дальнейших успехов!
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