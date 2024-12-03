Гатчинские гимнастки на «Кубке Губернатора Калужской области»

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 23 регионов России, а также из Республики Беларусь и Монголии.

Гатчину представляли Злата Осокина, Алёна Ветрова, Злата Амосова, Элина Селюжина, Станислава Лёвина и Анна Глухова – воспитанницы отделения спортивной гимнастики Гатчинской спортшколы № 1.

Девочки выступили достойно, а две из них вернулись с наградами. Злата Осокина стала чемпионкой в упражнениях на брусьях и заняла 2-е место в опорном прыжке. Анна Глухова заняла 1 место в вольных упражнениях.

Поздравляем наших гимнасток и желаем им дальнейших успехов!