Как прожить долго и счастливо с ВИЧ-инфекцией?

Опасность заражения ВИЧ по-прежнему остается, и меры профилактики никогда не будут лишними. По данным гатчинских инфекционистов, ежегодный прирост зараженных вирусом иммунодефицита человека за последние десять лет сократился примерно в два раза, однако много запущенных случаев, когда на фоне старой ВИЧ-инфекции развился целый букет заболеваний.

«Ласковый убийца»: гепатит опережает СПИД

Беспокойство медиков вызывает высокая смертность от гепатита, который нередко идет рука об руку с ВИЧ. Но есть и хорошая новость: избавиться от

гепатита «С» можно с помощью бесплатных таблеток в гатчинской «инфекционке».

Как рассказала заведующая кабинетом иммунопатологии г. Гатчины Марианна Викторовна Петрова, в инфекционном отделении Гатчинской КМБ открылся дневной стационар, куда направляются на лечение пациенты с хроническим гепатитом «С».

- «Чистые» гепатиты сейчас лечатся прямыми противовирусными препаратами. То есть на сегодняшний день мы можем добиться элиминации вируса. В течение двух недель у нас в кабинете иммунопатологии работал фиброскан: мы сами делали пациентам исследование на наличие фиброза печени, чтобы направить их в инфекционное отделение. Сейчас там лечатся от гепатита 28 человек.

- Бесплатно?

- Да, по полису ОМС. Препараты очень дорогие. Одна упаковка стоит более 70 тысяч рублей, поэтому пациенты получают таблетки в дневном стационаре, под контролем, и там же сдают анализы.

Наши пациенты с микс-инфекцией – ВИЧ плюс гепатит – получают терапию против гепатита в областном центре

СПИДа. Мы готовим их, об-следуем и с полным пакетом документов отправляем туда, поскольку там есть гепатолог. Особое внимание к этой болезни вызвано достаточно высоким процентом смертности от хронических гепатитов. И это не обязательно гепатит «С», это может быть алкогольный или смешанный гепатит. Люди погибают от цирроза печени гораздо чаще, чем от ВИЧ-инфекции.

Гепатит ведь неспроста называют «ласковым убийцей»: до определенного времени он исподволь разрушает организм, и человек этого не замечает. А потом, когда уже все резервы израсходованы, начинается печеночная недостаточность, различные другие проявления…

- Гепатит «опережает» ВИЧ?

- От ВИЧ-инфекции умирает, в среднем, треть, и то – это в основном те пациенты, которые долго не обращались за помощью, не принимали или же отменяли себе препараты. У этих пациентов присоединяется оппортунистическая вторичная инфекция, которая и приводит к летальному исходу. А те, кто лечатся, – живут, рожают здоровых детей и дальше продолжают радовать близких своим присутствием на земле.

Преждевременная старость

В кабинете иммунопатологии Гатчинской КМБ от вируса иммунодефицита лечатся почти две тысячи человек. Проблем с лекарствами нет. По данным гатчинских медиков, интенсивность инфицирования населения замедлилась практически в два раза. Но успокаиваться рано.

- Если 10-15 лет назад мы ежегодно регистрировали примерно 200 заболевших в год, то сейчас эта цифра сократилась вполовину, – говорит Марианна Викторовна. – Но при этом мы диагностируем достаточно много тяжелых стадий течения заболевания. То есть это не латентные, не легкие формы, когда человек только что заразился. Это люди, которые инфицировались много лет назад, а выявили их сейчас, когда они поступили в стационар в тяжелом состоянии. И с заболеваниями таких пациентов очень сложно справляться. Я даже не беру антиретровирусную терапию – речь идет о различных сопутствующих инфекциях – таких, как туберкулез и онкология, различные менингиты. Очень много стало пациентов с инфекцией, которая вызывается вирусом Эпштейн-Барра и которая в итоге может приводить к лимфомам. А это, опять же, онкологическое поражение лимфоидной ткани. И мы видим, что сейчас у наших пациентов возникают эти проблемы.

- ВИЧ провоцирует рак?

- К сожалению, мы констатируем, что за последний год у нас появилось очень много онкологических проблем. И это уже не ВИЧ-ассоциированная онкология, а конкретно онкология идет. Почему? Потому что в иммунной системе есть факторы, которые не позволяют развиваться опухоли. А здесь, при поражении иммунной системы, такого защитного фактора нет. И поэтому начинается бесконтрольность. Плюс есть еще папилломавирус человека, который вызывает онкологию и у женщин, и у мужчин.

- Вы упомянули туберкулез…

- Сейчас первичного туберкулеза не так много. Но есть рецидивирующий туберкулез: у наших недисциплинированных пациентов, которые когда-то переболели туберкулезом и пренебрегают терапией, профилактику не проводят, возникают рецидивы. А рецидивы протекают, как правило, в более тяжелой форме: этому есть несколько причин. Во-первых, это различные устойчивые формы туберкулеза. Во-вторых, это поражение не только легочной ткани, но и других различных сфер: костей, почек, мочевыделительной системы, кожи, глаз, сердца и т.д. У людей только в зубах и волосах туберкулеза нет.

Вообще, наличие ВИЧ-инфекции – это всегда способность организма стареть раньше. И у наших молодых людей появляются заболевания, которые обычно отслеживаются у пациентов старше 60 лет. Это сердечно-сосудистые, урологические проблемы, гипертония, различные поражения суставов и прочее. Поэтому лечение ВИЧ-пациентов должно быть комплексное.

У нас довольно много пациентов, которые уже не выходят из дома в связи с различными заболеваниями. По сути, лежачие. Каждый четверг мы выезжаем к ним на дом, по всему Гатчинскому округу, с таблетками, и анализы берем на дому, обеспечиваем их памперсами, пеленками, мазями и даже продуктовыми наборами.

Зловещие две полоски

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом в Гатчинском округе прошло экспресс-тестирование во всех медицинских учреждениях и в передвижных лабораториях – быстро, просто и бесплатно. Не предъявляя никаких документов, любой желающий сдает кровь из пальца и около 10 минут ждет ответа. Две полоски на тестере означают положительный результат. И что тогда?

- Если ответ положительный, человек идет к нам, в кабинет иммунопатологии по адресу: ул. Зверевой, 11, – объясняет Марианна Викторовна. – Мы у него сразу берем кровь из вены – для подтверждения или опровержения ВИЧ-статуса, а также клинический и биохимический анализ крови, то есть всё, чтобы нам понять стадию заболевания, вирусную нагрузку на организм и иммунный статус.

- Но человек может до вас и не дойти…

- Где бы ни выявлялся наш пациент, ему выдается специальное уведомление с адресом и телефоном. Одна половинка этого уведомления вклеивается в карту пациента, другая отдается на руки. И, конечно же, доктор, который проводит это тестирование, отвечает за то, чтобы пациент до нас дошел. Несмотря на анонимность. Чтобы такие люди, с положительным статусом, не распространяли инфекцию. Надо уговорить пациента. Не пугать его, а помочь, объяснить, что страшного ничего нет. Как минимум, анализ следует перепроверить и удостовериться.

- Много выявляется инфицированных во время недели тестирования?

- Достаточно много, потому что, как правило, люди знают, куда они идут и с чем. Многие приводят своих партнеров, когда есть подозрения. Экспресс-тест позволяет выяснить этот вопрос быстрее, без нервного ожидания, и либо успокоиться, либо настроиться на решение проблемы. Наши пациенты ведь чего еще боятся? Они боятся огласки, и нам приходится с каждым разговаривать и объяснять, что ничего лишнего никому говорить не надо, и из нашего кабинета эта информация наружу не выйдет.

Держите ВИЧ в узде

- Марианна Викторовна, каков возрастной диапазон ваших пациентов?

- В среднем, наши пациенты «повзрослели»: есть те, кому за шестьдесят и к семидесяти. Но есть и совсем молоденькие, например, дети, рожденные ВИЧ-инфицированными мамами в начале 2000-х. Они уже создают свои семьи, получая терапию, считайте, с рождения. Эти дети были инфицированы во время родов или при грудном вскармливании – у каждого своя история. А сейчас они выросли и по-прежнему приходят для наблюдения к нам. Кстати, женщин среди наших пациентов – чуть меньше половины, приблизительно 42-48%.

- Много у вас пациентов детородного возраста?

- Большинство. Многие планируют детей. У нас есть женщины, которые родили с помощью экстракорпорального оплодотворения совершенно здоровых детей. Притом что сами они или папа ребенка инфицированы. Сейчас очень много различных методик, которые позволяют родить здорового малыша. Единственное, инфицированной матери категорически нельзя кормить ребенка грудью. Для таких новорожденных мы заказываем специальные смеси – бесплатно.

Но, когда приходит первичный пациент, я всегда говорю: ВИЧ – это не приговор, надо только контролировать себя, свое здоровье, как и любому человеку с хроническим заболеванием, будь то гипертония или диабет. Очень важен настрой на лечение – до конца своих дней. То есть человек начинает лечиться, и он должен строго по часам принимать лекарства. Он зависит от этих таблеток. Я всегда вижу, были сбои в приеме препарата или нет. Пациенты удивляются: «Откуда вы знаете?» А я им показываю результаты анализов – там все есть, и мы понимаем, что в ухудшении состояния виноват сам человек, пренебрегавший лечением.

- Значит, если дисциплинированно лечиться и соблюдать рекомендации…

- …можно прожить долго и счастливо. И не обязательно смерть наступит от вируса иммунодефицита – возможно, что от чего-то совершенно другого. По сути, ВИЧ – это обычная хроническая болезнь, которая заслуживает, чтобы за ней наблюдали и держали ее «в узде», не позволяя развиваться. Я всегда говорю: очень хороша золотая середина, когда состояние пациента стабильно, без всяких всплесков. Главное, чтобы мы контролировали процесс. Очень опасно, когда человек ходит-ходит к нам регулярно, каждые два месяца, и вдруг – пропадает. Наша цель – диспансеризация пациентов, и, если они привержены к этой диспансеризации, мы можем отследить качественность приема и качественность лечения.

Екатерина Дзюба