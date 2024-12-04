Путешествие с хоровой школой «Апрель»

Темой концерта в этом году были путешествия. Сложно не согласиться, что холодной осенью их очень не хватает!

- Волшебный мир музыки в любое время может перенести нас в любую точку планеты и даже в космос, – открывает концерт ведущая.

- Да, с этим трудно поспорить, – соглашается ее напарница. - Открывать можно не только новые страны и необычные места, но и новые песни!

После этих слов весь зал отправился в увлекательное музыкальное путешествие.

Праздник открыл младший хор, к которому добавилось 12 первоклассников – малыши отлично справились! Они исполнили песни Елизаветы Панченко «Шутка» и Андрея Думченко «Хорошо иметь чижа». Со следующей композицией зрители отправились в Индонезию – ребята спели народную песню «Дуг диг даг», во время которой даже играли на народных инструментах. Их звуки наполнили зал стуком копыт, гулом базара и звоном колокольчиков.

Средний хор вернул всех в советское прошлое – исполнил песню Александры Пахмутовой «Сигнальщики-горнисты» в честь 95-летия композитора и русскую народную песню «Волга». Но тут концертный маршрут повернул, и ребята привели зал в Бремен. Они исполнили фантазию на тему «По следам Бременских музыкантов» и буквально завели зрителей музыкой, движениями и даже небольшой сценкой с Королем и его дочкой.

Первая остановка в путешествии – самая трогательная и важная часть для каждого, кто приходит в музыкальную школу. Прошло посвящение в хористы! Выпускники 2024–2025 учебного года вывели первоклассников. После клятвы малышам вручили ангелочков, которые будут им помогать учиться на «отлично» и проходить все сложности.

- Для того, чтобы этот день еще больше всем запомнился, мы дарим вам музыкальный подарок, – объявила ведущая.

С песней «Когда я стану миллионером» выступил Иван Оськин (класс вокала Е.М. Аксаговой), обладатель трех Гран-при престижных вокальных конкурсов, а аккомпанировал ему Иван Семенов (класс фортепиано Е.В. Смирновой).

На сцене появился дуэт девушек – Анастасии Суховой и Виктории Семеновой, с которыми зал вернулся в осень вместе с песней «Улетели журавли», а затем прыгнул к приближающемуся Новому году с композицией «Снежинка».

Продолжил путешествие старший хор, исполнивший песню Александра Жарова на стихи А.С. Пушкина «В поле чистом». И вновь зрителей подвели к праздникам, но на этот раз к Рождеству. Коллектив исполнил «Рождество настает» Михаила Малевича. На сцену поднялся младший хор, и сводным составом ребята исполнили «Рождественскую песню» Ивана Радюкевича на стихи Владимира Лещева. Это была премьера песни наших земляков и современников.

Второй остановкой музыкального путешествия стала лотерея – у зрителей был шанс получить подарок, который, конечно, пригодится им в полете или поездке! За суперприз боролись сразу три человека в викторине по музыке Александры Пахмутовой из кинофильмов.

После розыгрыша тепло поздравили педагога музыкальной хоровой школы «Апрель» Татьяну Васильевну Тулаеву, которая летом отпраздновала свой юбилей.

Продолжил путешествие молодежный хор. Большая часть его участников уже выпустилась из музыкальной школы и продолжает петь для себя. Их репертуар был самым сложным. Они исполнили русскую народную песню «Что ты жадно глядишь на дорогу», а потом перенесли всех в жаркую Испанию песней «Habanera salada».

- Все путешествия когда-то заканчиваются, и мы возвращаемся домой, на Родину, – сказала ведущая.

Следующей стала песня петербургского композитора Валерия Гаврилина на слова Альбины Шульгиной «Шутка».

В финале молодежный и средний хор вместе исполнили «Марш энтузиастов» Исаака Дунаевского.

Этот концерт «Апрель в ноябре» стал 15-м по счету – юбилейным! Как всегда он объединил совершенно разных людей общей любовью к хоровой музыке.

Елизавета Суралева