Судебные приставы проведут горячую линию по вопросам противодействия коррупции

«Горячая линия» организована с целью просвещения граждан в данной сфере деятельности ведомства и выявления фактов коррупционных правонарушений, совершенных как должностными лицами службы, так и сторонами исполнительного производства.

По указанному номеру телефона любой гражданин или представитель организации может сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности.

Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений.

Также в Управлении действует круглосуточный «телефон доверия» 8 (812) 630 35 37, который функционирует в целях выявления фактов коррупционных проявлений, а также обеспечивает гласность и открытость деятельности территориального органа принудительного исполнения.

Помните, что своевременное обращение граждан с информацией о фактах проявления коррупционных действий способствует эффективному решению вопросов противодействия коррупции.