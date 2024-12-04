Судебные приставы проведут горячую линию по вопросам противодействия коррупции
9 декабря с 10:00 до 18:00 часов в УФССП России по Ленинградской области состоится «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции. Граждане и представители организаций смогут обратиться к специалистам отделения собственной безопасности Управления по интересующим вопросам в части антикоррупционного законодательства по телефону 8 (812) 630 34 85.
«Горячая линия» организована с целью просвещения граждан в данной сфере деятельности ведомства и выявления фактов коррупционных правонарушений, совершенных как должностными лицами службы, так и сторонами исполнительного производства.
По указанному номеру телефона любой гражданин или представитель организации может сообщить о готовящихся, совершенных либо совершаемых преступлениях коррупционной направленности.
Каждое обращение в обязательном порядке будет тщательно проверяться с незамедлительным принятием мер реагирования при наличии в действиях должностных лиц нарушений.
Также в Управлении действует круглосуточный «телефон доверия» 8 (812) 630 35 37, который функционирует в целях выявления фактов коррупционных проявлений, а также обеспечивает гласность и открытость деятельности территориального органа принудительного исполнения.
Помните, что своевременное обращение граждан с информацией о фактах проявления коррупционных действий способствует эффективному решению вопросов противодействия коррупции.