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В Коммунаре росгвардейцы разыскали и вернули родителям пропавшего ребенка

3 декабря в 16:20 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области около железнодорожной станции в городе Коммунар обнаружили разыскиваемую 12-летнюю девочку, которая ранее ушла из дома в поселке Кобралово и пропала без вести.

Рубрики:  Происшествия

Накануне всем дежурным нарядам поступила ориентировка с приметами разыскиваемой девочки, которая после ссоры с матерью ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово. 

На следующий день сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидели девочку, схожую по приметам с разыскиваемой несовершеннолетней. Она находилась одна на платформе железнодорожной станции «Антропшино» в Коммунаре. Росгвардейцы отвезли подростка в 104 отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. О местонахождении ребенка сразу же сообщили родителям, после чего они приехали за дочерью.

Фото предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО