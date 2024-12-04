В Коммунаре росгвардейцы разыскали и вернули родителям пропавшего ребенка
3 декабря в 16:20 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области около железнодорожной станции в городе Коммунар обнаружили разыскиваемую 12-летнюю девочку, которая ранее ушла из дома в поселке Кобралово и пропала без вести.
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Накануне всем дежурным нарядам поступила ориентировка с приметами разыскиваемой девочки, которая после ссоры с матерью ушла из дома на Лесной улице в поселке Кобралово.
На следующий день сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидели девочку, схожую по приметам с разыскиваемой несовершеннолетней. Она находилась одна на платформе железнодорожной станции «Антропшино» в Коммунаре. Росгвардейцы отвезли подростка в 104 отдел полиции и передали инспектору по делам несовершеннолетних. О местонахождении ребенка сразу же сообщили родителям, после чего они приехали за дочерью.
Фото предоставлены пресс-службой вневедомственной охраны по г. СПб и ЛО
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