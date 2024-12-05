Выпускники школ написали итоговое сочинение

Выпускница Гатчинская школы №4 Арина Шарапова поделилась своим мнением:

- На мой взгляд, все одноклассники должны справиться с поставленной задачей, потому что темы для сочинения доступны и ориентированы на школьную программу по литературе. Мне больше всего понравились две темы: «Какие поступки человека, по-Вашему, заслуживают уважения?» и «За что дети могут уважать своих родителей?». Они меня привлекли потому, что в качестве литературного произведения я бы обратилась к роману-эпопее Льва Николаевича Толстого «Война и Мир». Все-таки я остановилась на теме «Какие поступки человека, по-Вашему, заслуживают уважения?», потому что решила написать сочинение, опираясь на исторические события в романе-эпопее. После сочинения мы общались с одноклассниками. Оказалось, что многие выбрали эту же тему и приводили в пример художественные произведения, где героям приходилось проходить этапы взросления посредством серьёзных событий в жизни. Мне кажется, что выпускникам 2025 года повезло, потому что у нас есть возможность выбирать тему из шести предложенных. Сочинение в нашем пункте проведения прошло в доброжелательной обстановке. Думаю, что все справились с работой и скоро мы убедимся в этом, получив «зачёт».

Егор Романчук из 11-А класса Гатчинской гимназии рассказал:

- Накануне сочинения я очень переживал несмотря на то, что серьезно готовился. Но, когда утром пришел в гимназию, встретил улыбающиеся, доброжелательные лица организаторов за столом регистрации участников экзамена, и на душе сразу стало спокойнее. После регистрации мне пожелали удачи, и я, обменявшись мнениями с одноклассниками, прошел в пункт проведения ИСИ. Считаю, что организация была достаточно хорошей. Все знали, куда идти, где оставить вещи, как пройти в аудитории. Учителя-организаторы старались подбодрить. Прошел инструктаж. Организатор в аудитории четко проговорил правила заполнения бланков. Получив темы, сосредоточился и решил выбрать самую интересную: «Без идеалов, то есть без определённых хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности» (Ф.М. Достоевский). Как Вы понимаете это утверждение русского классика?» Слова Ф.М. Достоевского показались мне значимыми, близкими. Ученики в аудитории работали сосредоточенно, никто не мешал спокойному написанию работы. Мне удалось продумать план рассуждения, подобрать аргументы, распределить время на выполнение каждого этапа работы так, чтобы успеть проверить черновик и спокойно разборчиво перенести чистовой вариант сочинения на бланк ответа. Правильность написания некоторых слов успел проверить по орфографическому словарю. Думаю, что с сочинением я, как и другие участники, успешно справились. Первый шаг навстречу к выпускным экзаменам сделан.

Руководитель пункта проведения ИСИ Галина Васильевна Кукина отметила хорошую подготовку одиннадцатиклассников к написанию работы:

- Приятно наблюдать насколько серьезно и ответственно обучающиеся отнеслись к данному мероприятию. Все явились своевременно, строго соблюдали требования к проведению процедуры написания ИСИ, были дисциплинированы, сосредоточены на работе, не допустили нарушений. Очевидно, что учителями-словесниками дети к написанию данной работы подготовлены. Не составил затруднений и выбор темы сочинения. Все выпускники, получив комплект тем итогового сочинения, своевременно приступили к работе. Для раскрытия данных тем у одиннадцатиклассников нашлись развернутые аргументы, позволившие выпускникам создать грамотный текст с последовательными рассуждениями.

Успешно написанное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также обеспечивает дополнительные баллы при поступлении в вуз.