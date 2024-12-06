«Начальник» звонит на WhatsApp? Осторожно, это мошенник!

Как действуют мошенники?

Чтобы моментально завоевать доверие жертвы, мошенники обращаются сначала от имени руководителя (директора, главврача, ректора, заведующего и др.). В интернете находят фото руководителя и пишут или звонят на WhatsApp или в Telegram, якобы от его имени, используя его фотографию для «аватарки».

В разговоре или в письме липовый руководитель велит сотруднику быть на связи, так как его разыскивает ФСБ, полиция, налоговая, Центробанк или иной госорган. Также на адрес корпоративной почты с официального адреса руководителя может быть направлено письмо с сообщением о проверке ФСБ, Следственного комитета и т.д., запрашиваются сведения о сотрудниках и их доходах. В письме просят быть на связи, сохранять спокойствие и, главное, никому ничего не говорить.

Таким образом, получив подобное сообщение «от руководителя», жертва уже подготовлена к следующему звонку мошенников.

Далее поступает звонок от «сотрудника ФСБ», «следователя» и т.д. Звонившие пугают утечкой личных данных, убеждают человека, что на него пытаются оформить кредит или украсть деньги со счетов. За разглашение деталей мошенники угрожают уголовной ответственностью и запрещают информировать кого-либо, включая родственников и особенно сотрудников банка.

В конечном итоге человека убеждают либо взять кредит, либо снять собственные деньги и перевести их на «безопасные» или «резервные» счета, в «депозитные ячейки», оформить «зеркальный кредит», провести процедуру «замены (обнуления) лицевого счета» и т.п.

Это мошенники! Они хотят любыми способами завладеть вашими деньгами. Ничего не предпринимайте под руководством голосов в трубке! Сомневаетесь – звоните в банк, обращайтесь в полицию.

Нельзя сообщать данные для входа в интернет-банк и коды из смс!

Нельзя устанавливать на телефон никакие программы по указанию посторонних!

Никто, независимо от должности, никогда не может требовать от вас совершать финансовые операции, оформлять кредиты, закрывать вклады и т.д. Ни банки, ни сотрудники государственных органов никогда не обращаются к гражданам через мессенджеры.

Запомните: сохранность ваших денег зависит от вашей осторожности!