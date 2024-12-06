Операции на сонных артериях – в Гатчине

Зловещее слово «инсульт» ассоциируется с глубокой инвалидностью и заставляет обывателя искать способы профилактики. И недаром. По статистике, в России ежегодно происходит почти полмиллиона инсультов, болезнь диагностируется, как минимум, у трех человек из тысячи.

Острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт – бывает двух типов. Иногда сосуд внутри черепной коробки рвется, и кровь, изливающаяся из сосуда в замкнутом пространстве черепа, начинает сдавливать головной мозг, убивая его клетки. Такой инсульт называется геморрагическим и встречается в 15-20% случаев. Причинами могут быть повышенное давление, атеросклероз, аневризма (расширение сосуда).

Другой тип инсульта, ишемический, вызывается закупоркой сосудов, питающих головной мозг, – атеросклеротической бляшкой или тромбом. В отсутствие кислорода, приносимого кровью, ткань мозга погибает. Таких инсультов большинство, и половина из них связана с наличием атеросклеротических бляшек в сонных и позвоночных артериях, а вторая половина обусловлена нарушениями сердечного ритма, когда в полостях сердца формируются тромбы, которые с током крови попадают в сосуды головного мозга, закупоривая их.

Погибает от острых нарушений мозгового кровообращения около 30% пациентов, а из выживших 80 % становятся инвалидами. Причем, в первый год после инсульта умирает еще половина выживших пациентов. Можно ли предотвратить эту медицинскую и социальную катастрофу?

Можно! Еще в 1953 году американский кардиохирург Майкл Дебейки выполнил первую в мире операцию на сонных артериях, удалив атеросклеротическую бляшку, почти полностью перекрывавшую просвет сосуда. С тех пор хирургия сонных артерий получает все большее и большее распространение во всем мире, ведь 30 % инсультов развиваются именно по причине сужения сонной артерии из-за атеросклеротической бляшки.

Мы уже рассказывали о внутрисосудистом способе удаления тромбов и бляшек, который успешно применяется в Гатчинской клинической межрайонной больнице. На счету сосудистых хирургов – не одна спасенная жизнь и предотвращение инвалидности. Теперь в первичном сосудистом отделении Гатчинской КМБ начали использовать и другой метод удаления атеросклеротических бляшек из сонных артерий, который в некоторых случаях является предпочтительным: гатчинские ангиохирурги начали выполнять каротидную эндартерэктомию. Это открытый способ операции на артериях.

- Каротидная эндартерэктомия проводится под общей анестезией, – рассказывает руководитель первичного сосудистого отделения Гатчинской КМБ Максим Станиславович Столяров. – Через небольшой разрез на передней поверхности шеи выделяется участок сонной артерии, где обнаружена атеросклеротическая бляшка. Артерия разрезается, и бляшка убирается специальным инструментом под прямым визуальным контролем. Очень важно убрать все фрагменты атеросклеротической бляшки, поэтому хирурги работают в специальной оптике и микрохирургическими инструментами. Операция длится час-полтора и технически несложная, но важно сделать ее максимально быстро и тщательно, так как сонная артерия ошибок не прощает. Госпитализация занимает не дольше четырех дней.

- Насколько это все-таки редкая операция?

- С конца ноября мы успешно прооперировали уже шестерых пациентов в возрасте 70+. Все были выписаны домой на третий-четвертый день без осложнений. Риск ишемического инсульта у них значительно уменьшился.

В среднем, в России выполняется 31 операция на 100 тысяч населения. Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков дал поручение довести количество операций каротидной эндартерэктомии, выполняемых в регионе, до среднероссийского показателя.

- Как понять, что в сонной артерии растет бляшка, и человеку грозит инсульт?

- Всем гражданам старше 45 лет рекомендуется регулярно делать дуплексное сканирование и проверять уровень холестерина в крови. В поликлинике-«семиэтажке» еженедельно ведет прием сосудистый хирург, выполняющий основное исследование, позволяющее оценить риск развития инсульта у каждого пациента – цветное дуплексное сканирование брахицефальных (сонных и позвоночных) артерий. После исследования доктор даст рекомендации по дальнейшей тактике лечения – нужно ли хирургическое вмешательство, или пока достаточно наблюдения и приема лекарственных препаратов, стабилизирующих уровень холестерина, тромбоцитов и артериального давления.

Отметим, что операции на сонных артериях делаются в Гатчинской КМБ по полису ОМС – т.е. бесплатно. И помните: предотвратить инсульт гораздо легче, чем лечить.

На фото: Операцию по удалению атеросклеротической бляшки из сонной артерии выполняет бригада хирургов: М.С. Столяров, Р.И. Гаскарова и Ю.В. Подгорная