Сильнее обстоятельств

Доротти Горелов - ветеран специальной военной операции из 47-го региона. Ленинградца назвали в честь знаменитого испанского командира и героя гражданской войны в Испании Буэнавентуры Дуррути. Можно сказать, жизнь готовила нашего земляка к будущим боевым испытаниям и борьбе за справедливость.

До участия в боевых действиях житель Ленобласти работал водителем, но жизнь перевернулась на 180 градусов после попадания на фронт.

– После окончания учебы отработал 12 лет водителем в крупной строительной компании, потом, набравшись опыта в строительном деле, открыл семейное предприятие по домостроению в 47 регионе. А уже в 2022 году получил повестку и отправился на СВО, – вспоминает наш земляк.

Как рассказал Доротти, сомнений в том, что нужно идти защищать Родину, не было. Он понимал, что происходит у рубежей России, поэтому ещё до повестки был готов уйти на фронт.

– Было желание отправиться на защиту Родины ещё раньше, но останавливала семья. А когда уже пришла повестка, раздумий совершенно не было. Я видел, что происходит в мире, и понимал, что рано или поздно нам всем придется отдать долг Отчизне. Понимал, что там наших бьют, и меня зовут на помощь! – говорит Доротти Горелов.

Благодаря опыту в мирной жизни наш герой получил должность водителя-электрика в 25 мотострелковой бригаде.

– Ездил на КАМАЗах и УРАЛах, отвечал за обеспечение и связь в бригаде, которая выполняла и продолжает до сих пор выполнять задачи на Харьковском направлении. За этот период времени и был награжден руководством Медалью Суворова, – отмечает Горелов.

На вопрос о том, какие моменты из боевой жизни Доротти вспоминает с улыбкой на лице, он сразу сказал о первых письмах, полученных от родных.

– Наверное, самое трогательное – это первые письма, пришедшие от родных людей в гуманитарной помощи. Когда ты слышишь человека по телефону - это одно, а когда человек излагает все свои мысли в письме и ты проникаешься в каждое слово - это дорогого стоит, даже порой читал со слезами на глазах, – признаётся ленинградец.

После потери пальцев на руках житель Ленобласти уже не смог вернуться в строй, но проявил невероятное мужество и вновь занялся строительным делом, которое помогло ему быстрее пройти реабилитацию.

– После сложной операции у меня не работали руки и правая нога. По срокам мое восстановление должно было длиться не менее года, но уже на 4 месяц реабилитации стал разрабатывать ногу, больше ходить. А потом начал ездить на тракторах, где постоянно была работа рук и ног. И вообще, когда занимаешься делом, не акцентируешь внимание на боль, что постоянно со мной после операции. Так и вернулся в семейный бизнес по модульному домостроению, – делится ветеран.

Как отметил Доротти, мужчины, вставшие на защиту родной страны и людей, отличаются сильным духом и истинным патриотизмом.

– Одни из главных качеств мужчины - это доброта и крепость духа! А мужчины, вставшие на защиту Родины - это люди, которые очень сильны духом. Многим приходится расставаться со своей семьей, детьми, и, уходя, понимать, что ты можешь не вернуться таким, какой был раньше… – считает Доротти.

Закончил беседу с «Ленинградской панорамой» Доротти Горелов пожеланиями сослуживцам и тем, кто собирается встать на защиту России.

«Желаю крепости духа, будьте всегда сплоченной командой со своими ребятами, с которыми будете идти до конца, как бы ни было тяжело и больно, потому что только впереди нас ждет светлое будущее. Победа будет за нами! Это однозначно, потому как в России живут самые лучшие люди!»

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»