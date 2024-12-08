Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.12.2024 с 09.30 до 17.30
Кобринское СП
п. Высокоключевой
ул. Льва Толстого
ул. Речная
ул. Малороссийская
ул. Олейниковой
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