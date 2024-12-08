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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.12.2024 с 09.30 до 17.30

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ул. Льва Толстого

 ул. Речная

 ул. Малороссийская

 ул. Олейниковой