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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 декабря

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.12.2024 с 10.00 до 17.00

Вырицкое ГП:

д. Введенское;

д. Борисово;

д. Клетно;

д. Малые Слудицы;

д. Большие Слудицы;

д. Порожек;

д. Савкино;

п. ж/д ст. Слудицы.     

 

10.12.2024 с 09.20 до 17.30

Елизаветинское СП:

д. Дубицы;

д. Малые Борницы.

 

10.12.2024 с 09.20 до 17.30

Сяськелевское СП:

д. Ронилово;

д. Питкелево.

 

10.12.2024 с 09.00 до 17.30

Кобринское СП:

СНТ Кобринское, СНТ Флора, СНТ Яблонька, СНТ Волна.

 

10.12.2024 с 09.00 до 17.30

Войсковицкое СП:

д. Рябизи.

 

10.12.2024 с 22.00 по 11.12.2024 до 07.00

Сусанинское СП:

массив Кобралово п. Кобралово;

тер. СНТ Магистраль.

 

10.12.2024 с 22.02 по 11.12.2024 до 07.00 примерно на 1 час в указанный промежуток времени

Пудомягское СП:

д Покровская;

тер. Массив Дачный 1;

тер. Массив Дачный 2;

тер. Массив Дачный 3.

 

10.12.2024 с 10.00 до 16.00

г.Коммунар.       