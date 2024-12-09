Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 декабря
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 декабря 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
10.12.2024 с 10.00 до 17.00
Вырицкое ГП:
д. Введенское;
д. Борисово;
д. Клетно;
д. Малые Слудицы;
д. Большие Слудицы;
д. Порожек;
д. Савкино;
п. ж/д ст. Слудицы.
10.12.2024 с 09.20 до 17.30
Елизаветинское СП:
д. Дубицы;
д. Малые Борницы.
10.12.2024 с 09.20 до 17.30
Сяськелевское СП:
д. Ронилово;
д. Питкелево.
10.12.2024 с 09.00 до 17.30
Кобринское СП:
СНТ Кобринское, СНТ Флора, СНТ Яблонька, СНТ Волна.
10.12.2024 с 09.00 до 17.30
Войсковицкое СП:
д. Рябизи.
10.12.2024 с 22.00 по 11.12.2024 до 07.00
Сусанинское СП:
массив Кобралово п. Кобралово;
тер. СНТ Магистраль.
10.12.2024 с 22.02 по 11.12.2024 до 07.00 примерно на 1 час в указанный промежуток времени
Пудомягское СП:
д Покровская;
тер. Массив Дачный 1;
тер. Массив Дачный 2;
тер. Массив Дачный 3.
10.12.2024 с 10.00 до 16.00
г.Коммунар.