Евгения Павлова из Гатчины – в «Резерве России»

Евгения Павлова выступала в категории «юниорки 16–18 лет». В дисциплине «баттерфляй» на дистанции 100 метров она показала результат 58,99 мс, что позволило ей завоевать бронзовую медаль.

Личный тренер спортсменки Наталья Короткова рассказала:

- Горжусь Женей, силой ее характера. У нас получилось главное – обновить личный рекорд. В условиях высокой конкуренции, дополнительной психоэмоциональной нагрузки от попадания в финал со вторым результатом, большого количества стартов, начиная с 17 ноября, Женя справилась. Это первая бронза «Резерва России» в истории Ленинградской области!