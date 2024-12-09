Помощь семьям и реализация системы долговременного ухода: передовой опыт Гатчины

Участие в выезде приняли депутаты Татьяна Бездетко, Владимир Бодягин, Марина Левченко, Александр Петров, Олег Петров, Светлана Рыжова и Людмила Тептина.

Первым пунктом программы в Гатчине стало посещение Семейного многофункционального центра «Формула Семьи», где парламентариев встретили председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва, а также директор Центра Ольга Максимихина и заведующая СМФЦ Оксана Бахвалова.

Проект по созданию подобных центров на территории Ленинградской области реализуется с 2023 года. Открыты и успешно оказывают помощь семьям с детьми МФЦ в четырех районных центрах: Гатчине, Тихвине, Сланцах и Выборге. В День многодетной семьи, 21 декабря, планируется открыть пятый центр в г. Отрадное Кировского района.

Примечательно, что первый Семейный МФЦ в Ленобласти появился именно в Гатчине: он начал свою работу с 1 марта 2023 года на базе Гатчинского центра «Дарина», а недавно переехал в более просторное здание.

– Вообще Семейные МФЦ – это федеральный проект, который был предложен на форуме «Сильные идеи для нового времени» и поддержан Президентом. Силами Команды47 мы оперативно его реализовали за счет областных средств, оборудовали зоны в соответствии с федеральным стандартом, а дальше привлекли средства федерального гранта на создание остальных четырех площадок, – рассказала об идее и её реализации Анастасия Толмачёва.

С начала работы Центра в Гатчине в него обратилось 703 семьи. Специалисты Семейного МФЦ предоставляют комплексную социальную помощь и услуги по социальному сопровождению семей с детьми. Суть именно в многопрофильности работы, когда семьи могут получить разноплановую помощь, консультацию специалиста, психолога, разрешить семейный конфликт и т.д. В штате учреждения – социальный педагог, который проводит увлекательные мастер-классы и занятия с детьми. Депутаты ознакомились с комфортными условиями работы и процессом оказания услуг семьям, задали интересующие вопросы.

Затем делегация направилась в расположенное по соседству здание Центра социальной защиты населения, в котором размещается Государственное юридическое бюро Ленинградской области. Здесь же совсем недавно был открыт региональный Гражданский центр укомплектования, где ведется работа с категорией будущих участников СВО, специалисты оказывают помощь в оформлении полного пакета необходимых документов.

Подробно о работе госбюро, которое начало предоставлять услуги гражданам с февраля этого года, рассказал его директор Павел Ващенко. На стенах – портреты наших великих соотечественников, известных юристов и адвокатов: А.Ф. Кони, Г.Р. Державина, П.И. Ягужинского, М.М. Сперанского, Ф.Н. Плевако, – как символ профессионального подхода к оказанию юруслуг. Информационные стенды и баннеры напоминают о том, кто имеет право на получение бесплатной юридической помощи. К каждому посетителю – вежливое и тактичное отношение. Отметим, что в Гатчине располагается головной региональный офис учреждения, при этом в каждом муниципальном районе есть свой юрисконсульт.

«Наше учреждение является одним из первых, которые были созданы в стране. На сегодняшний день в Ленинградской области порядка 300 тысяч человек имеют право на получение бесплатной юридической помощи. Мы готовим документы, жалобы, исковые заявления, участвуем в судах, – пояснил Павел Ващенко. – Из 1600 человек, которые уже подписали с нами соглашения, более 65% являются участниками СВО, ветеранами боевых действий и членами их семей. Не забываем и про другие категории граждан. Перед нами масштабные задачи, главная – дотянуться до всех отдаленных населенных пунктов, для чего со следующего года будем закупать и организовывать мобильные пункты приема».

Депутаты выразили заинтересованность в проведении совместных приемов граждан с приглашением специалистов юрбюро.

Следующей точкой маршрута стал стационар сестринского ухода «Родные люди». Центр принимает для временного и постоянного пребывания пожилых людей, лежачих больных и инвалидов, тех, кто нуждается в послеоперационном уходе, больных с хроническими заболеваниями, а также лиц с полной или частичной потерей способности к самообслуживанию. Здесь создано 398 коек для размещения больных, развернуто полноценное отделение реабилитации, где люди успешно восстанавливаются после инсульта, заболеваний опорно-двигательного аппарата или черепно-мозговой травмы, стационар сотрудничает с гериатрическим обществом РАН.

Как рассказал главврач Азамат Рабидинов, проживающие размещены по категориям состояния в зависимости от социальной адаптации, им обеспечивается круглосуточный уход и полноценное питание. Коллектив больницы состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих за плечами огромный опыт работы.

«В 99% случаев пациенты поступают по различным программам Комитета соцзащиты, особенность нашего учреждения в том, что мы удачно сочетаем социальный уход и медицину. Когда мы как врачи видим, что пациент нуждается в восстановлении утраченных функций, мы начинаем с ним работать, и это дает неплохие результаты, – отметил Азамат Рабидинов. – Кроме того, на федеральном уровне утверждена система долговременного ухода, которая внедрена не во всех регионах, мы ей начали заниматься. Это не просто уход, а оздоровление, восстановление функций, которое позволяет человеку зажить полноценной жизнью, в том числе после ранений, полученных в ходе СВО».

Депутаты согласились, что в Ленинградской области необходимо активно внедрять этот механизм, который финансируется из федерального бюджета, и привлекать к этому частные медучреждения, имеющие опыт работы в области реабилитации.

В завершение представители областного парламента посетили открытое в июне новое здание многопрофильного медицинского центра «СтомаМедСервис», который ведёт свою деятельность в Гатчине с 1996 года и является крупнейшей негосударственной медицинской компанией в Ленинградской области. Здесь оказывается весь спектр медицинских услуг пациентам с использованием современного высокотехнологичного оборудования, создан центр амбулаторной хирургии и стоматологии, есть своя зуботехническая лаборатория.

Комментируя итоги выезда, председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко подчеркнула, что вопросы социального обслуживания и оказания медицинских услуг населению на сегодняшний день особенно важны, поэтому было принято решение провести такую рабочую поездку.

– Данные о работе Семейного МФЦ мы получили из первых уст, и очень хорошо, что рядом находится юридическое бюро – новое государственное учреждение, услуги которого востребованы. Много вопросов возникает как у участников СВО, так и членов их семей, зачастую они не знают куда обратиться. Расположение в одном месте двух госучреждений дает хороший симбиоз, в итоге помощь оказывается своевременно. Мы познакомились с коллективом, узнали структуру учреждений, и теперь видим, как эта система действует. Кроме того, переговорили с руководителем юрбюро по поводу проведения комбинированного приема граждан, что способствовало бы более оперативному решению вопросов.

В свою очередь, председатель постоянной комиссии по здравоохранению Александр Петров считает, что поездка оказалась весьма полезной.

– Мы увидели удачные плоды системы государственно-частного партнерства в здравоохранении, сочетание уровня квалификации персонала, условий, которые создаются для пациентов, использования современных подходов и методик лечения. То есть когда есть единая команда, руководители грамотные, можно справиться с любыми задачами. Действительно, направление реабилитации у нас отстает, и очень хорошо, что к этому процессу подключаются частные организации. Будем работать совместно с Комитетом соцзащиты, двигать эту тему от наших комиссий, чтобы дополнительно привлечь федеральные средства. С учетом потребности в реабилитации наших ребят, которые возвращаются с СВО, это пойдет только на пользу.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области