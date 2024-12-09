Танцу все возрасты покорны!

В роли организатора фестиваля-конкурса «Танец – поэзия души» выступил Дом народного творчества Ленинградской области. Межрегиональный конкурс проводится для взрослых исполнителей, которым предоставляется возможность продемонстрировать свои таланты в области хореографического искусства.

В этом году в Санкт-Петербурге собрались творческие коллективы из разных уголков 47-го региона. Общее количество участников превысило 500 человек.

Танцоры соревновались в разных номинациях: народный стилизованный, эстрадный, бальный, современный, джазовый, классический, фольклорный, уличный танец. Самому старшему участнику фестиваля-конкурса исполнилось 87 лет!

Участие в фестивале-конкурсе приняли и гатчинские коллективы.

Танцевальная студия «Людмила» (руководитель Л.П. Семенова), которая действует в Гатчине в Школе третьего возраста, завоевала диплом лауреата I степени в номинации «Народный стилизованный танец 60+». Этот творческий коллектив уже двенадцать лет радует гатчинцев неиссякаемой энергией, жизнелюбием, талантом и яркими выступлениями. Участницы коллектива не только танцуют в свое удовольствие, но и активно занимаются социальным волонтерством, выступая в социальных учреждениях Гатчины и Ленинградской области.

Театр танца «Грация» (руководитель Е.В. Каракозова) из Сиверского ККЦ «Юбилейный» завоевал дипломы лауреатов I, II и III степени в трех разных номинациях в возрастной категории 45+.

Еще один творческий коллектив из Сиверского ККЦ «Юбилейный» – вокально-хореографический коллектив «Рябинушка» (руководитель Н.А. Ломова) стал дипломантом третьей степени в номинации «Народный стилизованный танец» в возрастной категории 45+.

Ансамбль танца «Славяночка» из Коммунара также стал лауреатом I, II и III степени в трех разных номинациях в возрастной категории 18-24 года.