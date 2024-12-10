На Аэродроме строят храм
По благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов 2 декабря совершил чин освящения куполов и крестов строящегося храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.
Рубрики: Религия
Строительство храма ведется в микрорайоне Аэродром в Гатчине. За богослужением молились благотворители и строители храма. По окончании освящения шатер и купола были торжественно водружены на свои места.
Гатчинская епархия
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.