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На Аэродроме строят храм

По благословению Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана секретарь Гатчинской епархии протоиерей Владимир Глазунов 2 декабря совершил чин освящения куполов и крестов строящегося храма в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Рубрики:  Религия

Строительство храма ведется в микрорайоне Аэродром в Гатчине. За богослужением молились благотворители и строители храма. По окончании освящения шатер и купола были торжественно водружены на свои места. 

Гатчинская епархия 