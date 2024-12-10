На Аэродроме строят храм

Реконструкция - это живая история, показывающая молодому поколению , что такое патриотизм и воинская доблесть русского солдата. "Восточный берег" представляет интервью с председателем оргкомитета серии военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг" Павлом Желтовым, который уже много лет рассказывает жителям Ленинградской области, Санкт-Петербурга и гостям региона об известных и забытых страницах истории Ленинградской битвы.